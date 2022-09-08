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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 151152153154
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 10:22

  rjkz написав:Посмотрите на канале Самсебесказал Денис про Филаделфию.
Она тоже разная. Я там не был (и не хочу), а его репортажи заходят.\
Еще раз, Америка - разная. Есть локации, где и за минималку работу найти проблема. Зачем туда ехать?

Открыть свой бизнес? Дешевая раб сила, дешевая недвига. Кредиты под 2%, Никаких НДС. Все как вещают сказочники.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:05

Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 03:07

  Wisznia2021 написав:Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут.


100%
Приехала году эдак в 2007 знакомая, бывшая киевлянка, из США после всего 6 лет в США. Собралась компания ее бывших друзей-соседей, пошли гулять по Подолу.
Выглядела самой ..."не голливудской звездой".
До отъезда в США даже мусор без макияжа не выносила.
В мой первый визит в начале 00-х, поразило, что за 2 дня (выходные)лазания по Манхеттену, только 1 раз увидел женщину в деловом костюме и туфлях на шпильках.
Я задал этот вопрос этой самой знакомой, с которой гуляли по Манхеттену, на что она с удивлением ответила "так выходные-же!". То есть, макияж и прочие расфуфыривания хоть как-то имеют смысл, если этого требует работа.
Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 09:08

  Wisznia2021 написав:Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут.

Интересно чем они зарабатывают. Взрослое кино в Украине снимать запрещено.
BIGor
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