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Додано: Нед 04 вер, 2022 10:22
Открыть свой бизнес? Дешевая раб сила, дешевая недвига. Кредиты под 2%, Никаких НДС. Все как вещают сказочники.
Додано: Сер 07 вер, 2022 21:05
Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут.
Додано: Чет 08 вер, 2022 03:07
100%
Приехала году эдак в 2007 знакомая, бывшая киевлянка, из США после всего 6 лет в США. Собралась компания ее бывших друзей-соседей, пошли гулять по Подолу.
Выглядела самой ..."не голливудской звездой".
До отъезда в США даже мусор без макияжа не выносила.
В мой первый визит в начале 00-х, поразило, что за 2 дня (выходные)лазания по Манхеттену, только 1 раз увидел женщину в деловом костюме и туфлях на шпильках.
Я задал этот вопрос этой самой знакомой, с которой гуляли по Манхеттену, на что она с удивлением ответила "так выходные-же!". То есть, макияж и прочие расфуфыривания хоть как-то имеют смысл, если этого требует работа.
Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг.
Додано: Чет 08 вер, 2022 09:08
Интересно чем они зарабатывают. Взрослое кино в Украине снимать запрещено.
Додано: Чет 08 вер, 2022 14:38
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:30
Работает другая, не постсоветская, идеология.
Никто не обязан одеваться так, чтобы ублажать вкусы окружающих.
Именно на постсоветском пространстве внешний вид является способом "показать себя". Если вы росли во времена СССР, то помните каким фетишем были американские (да, в принципе любые) джинсы и кроссовки НЕ киевской фабрики Спорт.
Так что это тоже считайте разновидностью постнищебродского синдрома. Надо показать, "шо живещь по-людски".
На самом деле, просто быть чистым/чистой и опрятным/опрятной более чем достаточно. Остальное если кого-то раздражает, то он может идти лесом со своими комплексами и неосознанными желаниями.
Додано: Чет 08 вер, 2022 16:27
Та ну ладно. Поэтому в субботу тут столпотворения в аутлетах за 40км от города. Да и лакшери индустрия совсем не в бывшем совке появилась. Все они тут любят и брендовые шмотки и дорогие авто и модные мопы и т.д. и т.п. Сегодня на парковке возле кафе недалеко от своего офиса видел сразу 2 феррари на местных номерах. А так да - велосипед и кеды с дырками в подошве наше всьо.
Додано: Чет 08 вер, 2022 16:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Кстати, как я понимаю, мода на модные мопы к аскетичным австрийцам пришла в одно время с нами (они тут капец консервативные). В дом, в котором до недавнего времени жил, постоянно приводили какие-то экскурсии из то ли потенциальных покупанов, то ли из потенциальных арендаторов. Они заглядывали в библиотеку в холле и видно было, что слегка офигевали. Т.е. и для них это, пока еще, не само собой разумеющееся.
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:40
airmax78
Ну вот зачем приплетать Европу к Америке?
В Штатах действительно много белых людей из upper middle class забивают на внешний вид и одеты в удобную, а не парадную одежду в свободное от работы время.
Но при этом, есть огромное количество всегда стильно одетых бабушек.
Для меня в Штатах самое странное - большое количество нерях и грязнуль. Вот первое время совсем мозолило глаза, а потом произошло прозрение: так сразу можно классифицировать людей по внешнему виду к какой прослойке они относятся.
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