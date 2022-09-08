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#<1 ... 151152153154 Додано: Нед 04 вер, 2022 10:22 rjkz написав: Посмотрите на канале Самсебесказал Денис про Филаделфию.

Она тоже разная. Я там не был (и не хочу), а его репортажи заходят.\

Еще раз, Америка - разная. Есть локации, где и за минималку работу найти проблема. Зачем туда ехать? Посмотрите на канале Самсебесказал Денис про Филаделфию.Она тоже разная. Я там не был (и не хочу), а его репортажи заходят.\Еще раз, Америка - разная. Есть локации, где и за минималку работу найти проблема. Зачем туда ехать?

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Повідомлень: 5002 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1251 раз. Подякували: 748 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 вер, 2022 21:05 Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут. Wisznia2021 Повідомлень: 112 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 вер, 2022 03:07 Wisznia2021 написав: Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут. Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут.



100%

Приехала году эдак в 2007 знакомая, бывшая киевлянка, из США после всего 6 лет в США. Собралась компания ее бывших друзей-соседей, пошли гулять по Подолу.

Выглядела самой ..."не голливудской звездой".

До отъезда в США даже мусор без макияжа не выносила.

В мой первый визит в начале 00-х, поразило, что за 2 дня (выходные)лазания по Манхеттену, только 1 раз увидел женщину в деловом костюме и туфлях на шпильках.

Я задал этот вопрос этой самой знакомой, с которой гуляли по Манхеттену, на что она с удивлением ответила "так выходные-же!". То есть, макияж и прочие расфуфыривания хоть как-то имеют смысл, если этого требует работа.

Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг. 100%Приехала году эдак в 2007 знакомая, бывшая киевлянка, из США после всего 6 лет в США. Собралась компания ее бывших друзей-соседей, пошли гулять по Подолу.Выглядела самой ..."не голливудской звездой".До отъезда в США даже мусор без макияжа не выносила.В мой первый визит в начале 00-х, поразило, что за 2 дня (выходные)лазания по Манхеттену, только 1 раз увидел женщину в деловом костюме и туфлях на шпильках.Я задал этот вопрос этой самой знакомой, с которой гуляли по Манхеттену, на что она с удивлением ответила "так выходные-же!". То есть, макияж и прочие расфуфыривания хоть как-то имеют смысл, если этого требует работа.Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг. rjkz

Повідомлень: 13690 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7131 раз. Подякували: 4215 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 вер, 2022 09:08 Wisznia2021 написав: Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут. Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок,, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут.

Интересно чем они зарабатывают. Взрослое кино в Украине снимать запрещено. Интересно чем они зарабатывают. Взрослое кино в Украине снимать запрещено. BIGor

Повідомлень: 6565 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1047 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 вер, 2022 14:38 rjkz написав: Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг. Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг.

Це огидно. До речі, тут у Відні, якщо жінка добре вдягнена і з макіяжем, то з великою верогідністю то українка. Але вже є й таки що вдягли рейтузи. Це огидно. До речі, тут у Відні, якщо жінка добре вдягнена і з макіяжем, то з великою верогідністю то українка. Але вже є й таки що вдягли рейтузи. airmax78 Повідомлень: 40894 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 вер, 2022 15:30 airmax78 написав: rjkz написав: Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг. Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг.

Це огидно. До речі, тут у Відні, якщо жінка добре вдягнена і з макіяжем, то з великою верогідністю то українка. Але вже є й таки що вдягли рейтузи. Це огидно. До речі, тут у Відні, якщо жінка добре вдягнена і з макіяжем, то з великою верогідністю то українка. Але вже є й таки що вдягли рейтузи.



Работает другая, не постсоветская, идеология.

Никто не обязан одеваться так, чтобы ублажать вкусы окружающих.

Именно на постсоветском пространстве внешний вид является способом "показать себя". Если вы росли во времена СССР, то помните каким фетишем были американские (да, в принципе любые) джинсы и кроссовки НЕ киевской фабрики Спорт.

Так что это тоже считайте разновидностью постнищебродского синдрома. Надо показать, "шо живещь по-людски".

На самом деле, просто быть чистым/чистой и опрятным/опрятной более чем достаточно. Остальное если кого-то раздражает, то он может идти лесом со своими комплексами и неосознанными желаниями. Работает другая, не постсоветская, идеология.Никто не обязан одеваться так, чтобы ублажать вкусы окружающих.Именно на постсоветском пространстве внешний вид является способом "показать себя". Если вы росли во времена СССР, то помните каким фетишем были американские (да, в принципе любые) джинсы и кроссовки НЕ киевской фабрики Спорт.Так что это тоже считайте разновидностью постнищебродского синдрома. Надо показать, "шо живещь по-людски".На самом деле, просто быть чистым/чистой и опрятным/опрятной более чем достаточно. Остальное если кого-то раздражает, то он может идти лесом со своими комплексами и неосознанными желаниями. rjkz

Повідомлень: 13690 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7131 раз. Подякували: 4215 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 вер, 2022 16:27 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг. Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг.

Це огидно. До речі, тут у Відні, якщо жінка добре вдягнена і з макіяжем, то з великою верогідністю то українка. Але вже є й таки що вдягли рейтузи. Це огидно. До речі, тут у Відні, якщо жінка добре вдягнена і з макіяжем, то з великою верогідністю то українка. Але вже є й таки що вдягли рейтузи.



Работает другая, не постсоветская, идеология.

Никто не обязан одеваться так, чтобы ублажать вкусы окружающих.

Именно на постсоветском пространстве внешний вид является способом "показать себя". Если вы росли во времена СССР, то помните каким фетишем были американские (да, в принципе любые) джинсы и кроссовки НЕ киевской фабрики Спорт.

Так что это тоже считайте разновидностью постнищебродского синдрома. Надо показать, "шо живещь по-людски".

На самом деле, просто быть чистым/чистой и опрятным/опрятной более чем достаточно. Остальное если кого-то раздражает, то он может идти лесом со своими комплексами и неосознанными желаниями. Работает другая, не постсоветская, идеология.Никто не обязан одеваться так, чтобы ублажать вкусы окружающих.Именно на постсоветском пространстве внешний вид является способом "показать себя". Если вы росли во времена СССР, то помните каким фетишем были американские (да, в принципе любые) джинсы и кроссовки НЕ киевской фабрики Спорт.Так что это тоже считайте разновидностью постнищебродского синдрома. Надо показать, "шо живещь по-людски".На самом деле, просто быть чистым/чистой и опрятным/опрятной более чем достаточно. Остальное если кого-то раздражает, то он может идти лесом со своими комплексами и неосознанными желаниями.

Та ну ладно. Поэтому в субботу тут столпотворения в аутлетах за 40км от города. Да и лакшери индустрия совсем не в бывшем совке появилась. Все они тут любят и брендовые шмотки и дорогие авто и модные мопы и т.д. и т.п. Сегодня на парковке возле кафе недалеко от своего офиса видел сразу 2 феррари на местных номерах. А так да - велосипед и кеды с дырками в подошве наше всьо. Та ну ладно. Поэтому в субботу тут столпотворения в аутлетах за 40км от города. Да и лакшери индустрия совсем не в бывшем совке появилась. Все они тут любят и брендовые шмотки и дорогие авто и модные мопы и т.д. и т.п. Сегодня на парковке возле кафе недалеко от своего офиса видел сразу 2 феррари на местных номерах. А так да - велосипед и кеды с дырками в подошве наше всьо. airmax78 Повідомлень: 40894 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 вер, 2022 16:30 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, как я понимаю, мода на модные мопы к аскетичным австрийцам пришла в одно время с нами (они тут капец консервативные). В дом, в котором до недавнего времени жил, постоянно приводили какие-то экскурсии из то ли потенциальных покупанов, то ли из потенциальных арендаторов. Они заглядывали в библиотеку в холле и видно было, что слегка офигевали. Т.е. и для них это, пока еще, не само собой разумеющееся. airmax78 Повідомлень: 40894 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 вер, 2022 18:40 airmax78

Ну вот зачем приплетать Европу к Америке?

В Штатах действительно много белых людей из upper middle class забивают на внешний вид и одеты в удобную, а не парадную одежду в свободное от работы время.

Но при этом, есть огромное количество всегда стильно одетых бабушек.



Для меня в Штатах самое странное - большое количество нерях и грязнуль. Вот первое время совсем мозолило глаза, а потом произошло прозрение: так сразу можно классифицировать людей по внешнему виду к какой прослойке они относятся. ava121 Повідомлень: 35 З нами з: 13.10.10 Подякував: 8 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 151152153154 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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