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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Засранец этот ваш бентледрайвер
Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его
Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет
Отмоем!!!!
барабашов
 
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