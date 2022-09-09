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#<1 ... 152153154155 Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:56 Re: Еміграція, заробітчанство Засранец этот ваш бентледрайвер

Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его

Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет

Отмоем!!!! барабашов Повідомлень: 2531 З нами з: 16.06.15 Подякував: 233 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:31 барабашов написав: Засранец этот ваш бентледрайвер

Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его

Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет

Отмоем!!!! Засранец этот ваш бентледрайверТам 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает егоХотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедетОтмоем!!!!





Что-ж Вас так прет от тачек.

Хотите соли на рану?

В конце 2007 году купил свою первую машину с салона.

SUV японец полный привод. комплектация - почти полная. без кожи, люка и ксенона. Но все остальное - по максимуму. Марку не буду называть. 30+куе, Официал, но стоила дороже, была акция так, что я ее купил дещевле, чем в "Японских автомобилях" араб без ковриков, обогрева зеркал, сидений и заднего стекла.



Еще года ему не было, как я на Окружной загрузил кирпичами чтобы ванну замуровать. Ничем не застилал, прям через заднюю дверь на сложенные задние сиденья и багажник. Потом пропылесосил.

Потом пока ремонты делал чего я только на нем не возил.

На торпеде царапина - 3+ метра подоконник Верзалит пихал, не закрылась задняя дверь, так я наискосок, через переднюю пассажирскую дверь и приоткрытое стекло на зеркало. И это в дождь.

Как там, рука за валидолом не тянется?

Машина - это расходник. Что-ж Вас так прет от тачек.Хотите соли на рану?В конце 2007 году купил свою первую машину с салона.SUV японец полный привод. комплектация - почти полная. без кожи, люка и ксенона. Но все остальное - по максимуму. Марку не буду называть. 30+куе, Официал, но стоила дороже, была акция так, что я ее купил дещевле, чем в "Японских автомобилях" араб без ковриков, обогрева зеркал, сидений и заднего стекла.Еще года ему не было, как я на Окружной загрузил кирпичами чтобы ванну замуровать. Ничем не застилал, прям через заднюю дверь на сложенные задние сиденья и багажник. Потом пропылесосил.Потом пока ремонты делал чего я только на нем не возил.На торпеде царапина - 3+ метра подоконник Верзалит пихал, не закрылась задняя дверь, так я наискосок, через переднюю пассажирскую дверь и приоткрытое стекло на зеркало. И это в дождь.Как там, рука за валидолом не тянется?Машина - это расходник. rjkz

Повідомлень: 13694 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7135 раз. Подякували: 4218 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:55 rjkz написав: барабашов написав: Засранец этот ваш бентледрайвер

Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его

Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет

Отмоем!!!! Засранец этот ваш бентледрайверТам 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает егоХотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедетОтмоем!!!!





Что-ж Вас так прет от тачек.

Хотите соли на рану?

В конце 2007 году купил свою первую машину с салона.

SUV японец полный привод. комплектация - почти полная. без кожи, люка и ксенона. Но все остальное - по максимуму. Марку не буду называть. 30+куе, Официал, но стоила дороже, была акция так, что я ее купил дещевле, чем в "Японских автомобилях" араб без ковриков, обогрева зеркал, сидений и заднего стекла.



Еще года ему не было, как я на Окружной загрузил кирпичами чтобы ванну замуровать. Ничем не застилал, прям через заднюю дверь на сложенные задние сиденья и багажник. Потом пропылесосил.

Потом пока ремонты делал чего я только на нем не возил.

На торпеде царапина - 3+ метра подоконник Верзалит пихал, не закрылась задняя дверь, так я наискосок, через переднюю пассажирскую дверь и приоткрытое стекло на зеркало. И это в дождь.

Как там, рука за валидолом не тянется?

Машина - это расходник. Что-ж Вас так прет от тачек.Хотите соли на рану?В конце 2007 году купил свою первую машину с салона.SUV японец полный привод. комплектация - почти полная. без кожи, люка и ксенона. Но все остальное - по максимуму. Марку не буду называть. 30+куе, Официал, но стоила дороже, была акция так, что я ее купил дещевле, чем в "Японских автомобилях" араб без ковриков, обогрева зеркал, сидений и заднего стекла.Еще года ему не было, как я на Окружной загрузил кирпичами чтобы ванну замуровать. Ничем не застилал, прям через заднюю дверь на сложенные задние сиденья и багажник. Потом пропылесосил.Потом пока ремонты делал чего я только на нем не возил.На торпеде царапина - 3+ метра подоконник Верзалит пихал, не закрылась задняя дверь, так я наискосок, через переднюю пассажирскую дверь и приоткрытое стекло на зеркало. И это в дождь.Как там, рука за валидолом не тянется?Машина - это расходник.

Купил в 2004-м Ланос с салона 8 куе. Пока строил дом перевез на нем пару тысяч штук кирпича, тон 7-8 цемента, 2 тоны извести. Из не габарита вёз две деревянные балки 150х150 длинной 5,7 м(хорошо, что гайцов, тогда в очередной раз разогнали и можна было ездить как хочешь😛).Про всякие подоконники с плинтусами вообще молчу. После стройки поездил на нем ещё пяток лет и продал за 2 куе какому-то таксисту.(на тот момент уже ему бало 15 лет и 200тык пробега) 😸 Купил в 2004-м Ланос с салона 8 куе. Пока строил дом перевез на нем пару тысяч штук кирпича, тон 7-8 цемента, 2 тоны извести. Из не габарита вёз две деревянные балки 150х150 длинной 5,7 м(хорошо, что гайцов, тогда в очередной раз разогнали и можна было ездить как хочешь😛).Про всякие подоконники с плинтусами вообще молчу. После стройки поездил на нем ещё пяток лет и продал за 2 куе какому-то таксисту.(на тот момент уже ему бало 15 лет и 200тык пробега) 😸 Bolt Повідомлень: 1310 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:44 rjkz написав: Машина - это расходник. Машина - это расходник.

Можно и цемент мешать в костюме Бриони, и пиво айфоном открывать.

У разных людей:

1) разное отношение к вещам (нравится ездить потом в засранной поцарапанной машине? нравится ходить в порванной обуви? - многие люди действительно на это внимания не обращают)

2) разные финансовые возможности (можешь новую машину/айфон покупать каждую неделю? - молодец!) Можно и цемент мешать в костюме Бриони, и пиво айфоном открывать.У разных людей:1) разное отношение к вещам (нравится ездить потом в засранной поцарапанной машине? нравится ходить в порванной обуви? - многие люди действительно на это внимания не обращают)2) разные финансовые возможности (можешь новую машину/айфон покупать каждую неделю? - молодец!) Gastarbaiter Повідомлень: 2204 З нами з: 26.02.18 Подякував: 606 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 152153154155 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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