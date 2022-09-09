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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 152153154155
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Засранец этот ваш бентледрайвер
Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его
Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет
Отмоем!!!!
барабашов
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 250 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:31

  барабашов написав:Засранец этот ваш бентледрайвер
Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его
Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет
Отмоем!!!!


:lol:
Что-ж Вас так прет от тачек.
Хотите соли на рану?
В конце 2007 году купил свою первую машину с салона.
SUV японец полный привод. комплектация - почти полная. без кожи, люка и ксенона. Но все остальное - по максимуму. Марку не буду называть. 30+куе, Официал, но стоила дороже, была акция так, что я ее купил дещевле, чем в "Японских автомобилях" араб без ковриков, обогрева зеркал, сидений и заднего стекла.

Еще года ему не было, как я на Окружной загрузил кирпичами чтобы ванну замуровать. Ничем не застилал, прям через заднюю дверь на сложенные задние сиденья и багажник. Потом пропылесосил.
Потом пока ремонты делал чего я только на нем не возил.
На торпеде царапина - 3+ метра подоконник Верзалит пихал, не закрылась задняя дверь, так я наискосок, через переднюю пассажирскую дверь и приоткрытое стекло на зеркало. И это в дождь.
Как там, рука за валидолом не тянется?
Машина - это расходник.
rjkz
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Повідомлень: 13694
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7135 раз.
Подякували: 4218 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:55

  rjkz написав:
  барабашов написав:Засранец этот ваш бентледрайвер
Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его
Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет
Отмоем!!!!


:lol:
Что-ж Вас так прет от тачек.
Хотите соли на рану?
В конце 2007 году купил свою первую машину с салона.
SUV японец полный привод. комплектация - почти полная. без кожи, люка и ксенона. Но все остальное - по максимуму. Марку не буду называть. 30+куе, Официал, но стоила дороже, была акция так, что я ее купил дещевле, чем в "Японских автомобилях" араб без ковриков, обогрева зеркал, сидений и заднего стекла.

Еще года ему не было, как я на Окружной загрузил кирпичами чтобы ванну замуровать. Ничем не застилал, прям через заднюю дверь на сложенные задние сиденья и багажник. Потом пропылесосил.
Потом пока ремонты делал чего я только на нем не возил.
На торпеде царапина - 3+ метра подоконник Верзалит пихал, не закрылась задняя дверь, так я наискосок, через переднюю пассажирскую дверь и приоткрытое стекло на зеркало. И это в дождь.
Как там, рука за валидолом не тянется?
Машина - это расходник.

Купил в 2004-м Ланос с салона 8 куе. Пока строил дом перевез на нем пару тысяч штук кирпича, тон 7-8 цемента, 2 тоны извести. Из не габарита вёз две деревянные балки 150х150 длинной 5,7 м(хорошо, что гайцов, тогда в очередной раз разогнали и можна было ездить как хочешь😛).Про всякие подоконники с плинтусами вообще молчу. После стройки поездил на нем ещё пяток лет и продал за 2 куе какому-то таксисту.(на тот момент уже ему бало 15 лет и 200тык пробега) 😸
Bolt
 
Повідомлень: 1310
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:44

  rjkz написав:Машина - это расходник.

Можно и цемент мешать в костюме Бриони, и пиво айфоном открывать.
У разных людей:
1) разное отношение к вещам (нравится ездить потом в засранной поцарапанной машине? нравится ходить в порванной обуви? - многие люди действительно на это внимания не обращают)
2) разные финансовые возможности (можешь новую машину/айфон покупать каждую неделю? - молодец!)
Gastarbaiter
 
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