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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 152153154155
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Засранец этот ваш бентледрайвер
Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его
Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет
Отмоем!!!!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:31

  барабашов написав:Засранец этот ваш бентледрайвер
Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его
Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет
Отмоем!!!!


:lol:
Что-ж Вас так прет от тачек.
Хотите соли на рану?
В конце 2007 году купил свою первую машину с салона.
SUV японец полный привод. комплектация - почти полная. без кожи, люка и ксенона. Но все остальное - по максимуму. Марку не буду называть. 30+куе, Официал, но стоила дороже, была акция так, что я ее купил дещевле, чем в "Японских автомобилях" араб без ковриков, обогрева зеркал, сидений и заднего стекла.

Еще года ему не было, как я на Окружной загрузил кирпичами чтобы ванну замуровать. Ничем не застилал, прям через заднюю дверь на сложенные задние сиденья и багажник. Потом пропылесосил.
Потом пока ремонты делал чего я только на нем не возил.
На торпеде царапина - 3+ метра подоконник Верзалит пихал, не закрылась задняя дверь, так я наискосок, через переднюю пассажирскую дверь и приоткрытое стекло на зеркало. И это в дождь.
Как там, рука за валидолом не тянется?
Машина - это расходник.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:55

  rjkz написав:
  барабашов написав:Засранец этот ваш бентледрайвер
Там 99% белый кожаный салон а ОНО грязной жопой засирает его
Хотя может потом этот покоцаный Бентяга к нам тыщщ за 30 уедет
Отмоем!!!!


:lol:
Что-ж Вас так прет от тачек.
Хотите соли на рану?
В конце 2007 году купил свою первую машину с салона.
SUV японец полный привод. комплектация - почти полная. без кожи, люка и ксенона. Но все остальное - по максимуму. Марку не буду называть. 30+куе, Официал, но стоила дороже, была акция так, что я ее купил дещевле, чем в "Японских автомобилях" араб без ковриков, обогрева зеркал, сидений и заднего стекла.

Еще года ему не было, как я на Окружной загрузил кирпичами чтобы ванну замуровать. Ничем не застилал, прям через заднюю дверь на сложенные задние сиденья и багажник. Потом пропылесосил.
Потом пока ремонты делал чего я только на нем не возил.
На торпеде царапина - 3+ метра подоконник Верзалит пихал, не закрылась задняя дверь, так я наискосок, через переднюю пассажирскую дверь и приоткрытое стекло на зеркало. И это в дождь.
Как там, рука за валидолом не тянется?
Машина - это расходник.

Купил в 2004-м Ланос с салона 8 куе. Пока строил дом перевез на нем пару тысяч штук кирпича, тон 7-8 цемента, 2 тоны извести. Из не габарита вёз две деревянные балки 150х150 длинной 5,7 м(хорошо, что гайцов, тогда в очередной раз разогнали и можна было ездить как хочешь😛).Про всякие подоконники с плинтусами вообще молчу. После стройки поездил на нем ещё пяток лет и продал за 2 куе какому-то таксисту.(на тот момент уже ему бало 15 лет и 200тык пробега) 😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:44

  rjkz написав:Машина - это расходник.

Можно и цемент мешать в костюме Бриони, и пиво айфоном открывать.
У разных людей:
1) разное отношение к вещам (нравится ездить потом в засранной поцарапанной машине? нравится ходить в порванной обуви? - многие люди действительно на это внимания не обращают)
2) разные финансовые возможности (можешь новую машину/айфон покупать каждую неделю? - молодец!)
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:19

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Машина - это расходник.

Можно и цемент мешать в костюме Бриони, и пиво айфоном открывать.
У разных людей:
1) разное отношение к вещам (нравится ездить потом в засранной поцарапанной машине? нравится ходить в порванной обуви? - многие люди действительно на это внимания не обращают)
2) разные финансовые возможности (можешь новую машину/айфон покупать каждую неделю? - молодец!)


А що ви пропонуете-трястися над тряпками та залізяками? Да ну нах. Сьогодні є завтра нема, так що сльози лити за барахлом? В барезні в мене та дружини кацапи два нових телефони прострелили-купили нашвидкоруч беушні, що були доступні в нашій місцевості і до цих пір не паримося хто там що подумає. Моя сімка 2/32 волохатого року то взагалі мабуть жах-жах для багатьох на форумі, а по мені, функції свої виконує, і цього досить. І до війни був байдужим до понтів, а тепер і поготів. Зараз би багато чого не купляв з того, що вважав важливим раніше-даремно викинуті гроші, а значить безцінний час(котрого не повернеш), витрачений на їх заробляння. Краще б на риболовлю декілька зайвих разів з'їздив чи з дитиною десь сходив. Поки достатньо молодий, того не розумієш і не цінуєш.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:00

  drevlyanin написав:А що ви пропонуете-трястися над тряпками та залізяками? Да ну нах. Сьогодні є завтра нема, так що сльози лити за барахлом?

Кожен сам вирішує. Я не кажу "труситися", але чим погане дбайливе ставлення до речей? Мені особисто було б неприємно їздити машиною з подряпаною панеллю (навіть розуміючи, що за рік візьму нову). У США ставлення до автомобілів інше через дуже високі кошти ремонту. Приблизно як у нас до телефонів: простіше купити новий, ніж ремонтувати старий. Але якщо ви у країні, де підтримувати автівку в доброму стані можна відносно невеликим коштом, то навіщо її "вбивати" перевезенням цегли? Як раз дбайливе відношення до речей дозволяє вам не купувати нову автівку кожні 3-4 роки, не міняти телефон 3 рази на рік, не купувати регулярно нові меблі чи одяг. В результаті ви економите ті самі години життя, які проводите з близькими, а не на роботі. Економите гроші, на які можна, наприклад, зайвий раз похати з родиною на відпочинок, чи витратити їх на якісь хоббі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:39

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Машина - это расходник.

Можно и цемент мешать в костюме Бриони, и пиво айфоном открывать.
У разных людей:
1) разное отношение к вещам (нравится ездить потом в засранной поцарапанной машине? нравится ходить в порванной обуви? - многие люди действительно на это внимания не обращают)
2) разные финансовые возможности (можешь новую машину/айфон покупать каждую неделю? - молодец!)


Первое.
Я спокойно отношусь к материальному. Это все проходящее.
В костюме, не Бриони (не гоняюсь за брендами), как-то приехал на объект, куда поставлял новое оборудование, у рабочих что-то не клеилось с ним. А я как раз перед Новым годом ездил, поздравлял топ клиентов. В костюме, галстуке и немецких еще туфлях Саламандер. И вот в такой "спецухе" немного поработал, чтобы они посмотрели как с оборудованием работать. Оборудование связано с работами, при которых производится много минеральной пыли.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:46

  Gastarbaiter написав:
  drevlyanin написав:А що ви пропонуете-трястися над тряпками та залізяками? Да ну нах. Сьогодні є завтра нема, так що сльози лити за барахлом?

Кожен сам вирішує. Я не кажу "труситися", але чим погане дбайливе ставлення до речей? Мені особисто було б неприємно їздити машиною з подряпаною панеллю (навіть розуміючи, що за рік візьму нову). У США ставлення до автомобілів інше через дуже високі кошти ремонту. Приблизно як у нас до телефонів: простіше купити новий, ніж ремонтувати старий. Але якщо ви у країні, де підтримувати автівку в доброму стані можна відносно невеликим коштом, то навіщо її "вбивати" перевезенням цегли? Як раз дбайливе відношення до речей дозволяє вам не купувати нову автівку кожні 3-4 роки, не міняти телефон 3 рази на рік, не купувати регулярно нові меблі чи одяг. В результаті ви економите ті самі години життя, які проводите з близькими, а не на роботі. Економите гроші, на які можна, наприклад, зайвий раз похати з родиною на відпочинок, чи витратити їх на якісь хоббі.


В США так относятся к машинам, потому что они лучшего не заслуживают.
Огромная часть машин в лизинге.
3 года откатался, вернул диллеру, взял новую.
Я уже как-то писал - в США к машинам относятся не более значительно чем к стиралке в Украине.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:02

  Gastarbaiter написав:
  drevlyanin написав:А що ви пропонуете-трястися над тряпками та залізяками? Да ну нах. Сьогодні є завтра нема, так що сльози лити за барахлом?

Кожен сам вирішує. Я не кажу "труситися", але чим погане дбайливе ставлення до речей? Мені особисто було б неприємно їздити машиною з подряпаною панеллю (навіть розуміючи, що за рік візьму нову). У США ставлення до автомобілів інше через дуже високі кошти ремонту. Приблизно як у нас до телефонів: простіше купити новий, ніж ремонтувати старий. Але якщо ви у країні, де підтримувати автівку в доброму стані можна відносно невеликим коштом, то навіщо її "вбивати" перевезенням цегли? Як раз дбайливе відношення до речей дозволяє вам не купувати нову автівку кожні 3-4 роки, не міняти телефон 3 рази на рік, не купувати регулярно нові меблі чи одяг. В результаті ви економите ті самі години життя, які проводите з близькими, а не на роботі. Економите гроші, на які можна, наприклад, зайвий раз похати з родиною на відпочинок, чи витратити їх на якісь хоббі.


Коли перевезення різноманітних речей "вбиває" авто, то навіщо воно взагалі потрібне? Для переміщення тільки себе вигідніше і часто зручніше буде користуватися послугами таксі та громадським транспортом.
Я теж на своїх машинах чого тільки не возив, особливо коли будувався чи робив ремонти. Щоправда в мене ніколи не було седанів чи купе а тільки практичні кузови-СУВи та ВЕНи. Часто буває терміново потрібно щось привезти-сів за кермо і гайда. А якщо кожного разу шукати перевізника, особливо на якийсь дрібьязок, втрачаєш купу часу.
Ну а міняти колеса раз на 3-4 роки, це хіба що дууууже багато їздиш чи заробляєш на нове за пару місяців і фанатієш від "відер з гвинтами" як Барабашов.
А на рахунок дбайливого ставлення-в теперішній ситуації з таким малахольним сусідом багато чого втрачає сенс: ну були в мене вдома якісні та доглянуті меблі, одяг, інструменти... Приперлися асвабадітелі та асвабаділі від шкафів, ліжка, тумб, вікон дверей і навіть білизни. І теж саме може зараз статися будь де. Тому прагматичність-наше все.
drevlyanin
 
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