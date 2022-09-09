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#<1 ... 153154155156 Додано: П'ят 09 вер, 2022 23:17 drevlyanin написав: Коли перевезення різноманітних речей "вбиває" авто, то навіщо воно взагалі потрібне? Для переміщення тільки себе вигідніше і часто зручніше буде користуватися послугами таксі та громадським транспортом.

Я теж на своїх машинах чого тільки не возив, особливо коли будувався чи робив ремонти. Щоправда в мене ніколи не було седанів чи купе а тільки практичні кузови-СУВи та ВЕНи. Часто буває терміново потрібно щось привезти-сів за кермо і гайда. А якщо кожного разу шукати перевізника, особливо на якийсь дрібьязок, втрачаєш купу часу.

Ну а міняти колеса раз на 3-4 роки, це хіба що дууууже багато їздиш чи заробляєш на нове за пару місяців і фанатієш від "відер з гвинтами" як Барабашов.

А на рахунок дбайливого ставлення-в теперішній ситуації з таким малахольним сусідом багато чого втрачає сенс: ну були в мене вдома якісні та доглянуті меблі, одяг, інструменти... Приперлися асвабадітелі та асвабаділі від шкафів, ліжка, тумб, вікон дверей і навіть білизни. І теж саме може зараз статися будь де. Тому прагматичність-наше все. Коли перевезення різноманітних речей "вбиває" авто, то навіщо воно взагалі потрібне? Для переміщення тільки себе вигідніше і часто зручніше буде користуватися послугами таксі та громадським транспортом.Я теж на своїх машинах чого тільки не возив, особливо коли будувався чи робив ремонти. Щоправда в мене ніколи не було седанів чи купе а тільки практичні кузови-СУВи та ВЕНи. Часто буває терміново потрібно щось привезти-сів за кермо і гайда. А якщо кожного разу шукати перевізника, особливо на якийсь дрібьязок, втрачаєш купу часу.Ну а міняти колеса раз на 3-4 роки, це хіба що дууууже багато їздиш чи заробляєш на нове за пару місяців і фанатієш від "відер з гвинтами" як Барабашов.А на рахунок дбайливого ставлення-в теперішній ситуації з таким малахольним сусідом багато чого втрачає сенс: ну були в мене вдома якісні та доглянуті меблі, одяг, інструменти... Приперлися асвабадітелі та асвабаділі від шкафів, ліжка, тумб, вікон дверей і навіть білизни. І теж саме може зараз статися будь де. Тому прагматичність-наше все.

Щось я не розумію вашу думку. Купити новий СУВ і ганяти у хвост і гриву тому що "раптом завтра війна - все рівно заберуть"?

А для раптового несподіваного перевезення палєти цегли можна й бус у каршерінгу взяти, якщо немає бажання шукати перевізника. Щось я не розумію вашу думку. Купити новий СУВ і ганяти у хвост і гриву тому що "раптом завтра війна - все рівно заберуть"?А для раптового несподіваного перевезення палєти цегли можна й бус у каршерінгу взяти, якщо немає бажання шукати перевізника. Gastarbaiter Повідомлень: 2207 З нами з: 26.02.18 Подякував: 606 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 вер, 2022 00:07 rjkz

Николай!!!

Кирпичей накидать в новый ХаТрэйл за 30000ку это конечно жёстко и мозг надо включать

За 30 можно было тогда новый Л200 полный взять и хоть дерьма тонну в кузове возить

Кстати ваши нонешние земляки ещё до сухого закона придумали машину и в оперу, и за говном на ферму - пикап называется, и первым он был Форд Т, а у нас при Йосе - Газ АА или шо там меньше полуторки было на фордовской базе легковушки

Не прижилось, погноили всех кулаков вместе с биндеровцами…

Так вот машины от которых я прусь(кроме Гелика естественно, который тоже есть грузовой) - это именно те пикапы, только современные и не очень, с пихлом от КАМАЗа и на таких же колёсах

И я не делаю из грузовика культа. Просто он есть и люксовый, и гоночный, и внутри не хуже Майбаха или Бентли, да просто любой на ваш естественно кошелёк

И кирпичами кожаный кремовый салон я драть не буду

Как и засирать кресло замусоленными штанами, химчистка салона и новые штаны часто одинаково стоят барабашов Повідомлень: 2532 З нами з: 16.06.15 Подякував: 233 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 153154155156 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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