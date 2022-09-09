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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 23:17
drevlyanin написав:
Коли перевезення різноманітних речей "вбиває" авто, то навіщо воно взагалі потрібне? Для переміщення тільки себе вигідніше і часто зручніше буде користуватися послугами таксі та громадським транспортом.
Я теж на своїх машинах чого тільки не возив, особливо коли будувався чи робив ремонти. Щоправда в мене ніколи не було седанів чи купе а тільки практичні кузови-СУВи та ВЕНи. Часто буває терміново потрібно щось привезти-сів за кермо і гайда. А якщо кожного разу шукати перевізника, особливо на якийсь дрібьязок, втрачаєш купу часу.
Ну а міняти колеса раз на 3-4 роки, це хіба що дууууже багато їздиш чи заробляєш на нове за пару місяців і фанатієш від "відер з гвинтами" як Барабашов.
А на рахунок дбайливого ставлення-в теперішній ситуації з таким малахольним сусідом багато чого втрачає сенс: ну були в мене вдома якісні та доглянуті меблі, одяг, інструменти... Приперлися асвабадітелі та асвабаділі від шкафів, ліжка, тумб, вікон дверей і навіть білизни. І теж саме може зараз статися будь де. Тому прагматичність-наше все.
Щось я не розумію вашу думку. Купити новий СУВ і ганяти у хвост і гриву тому що "раптом завтра війна - все рівно заберуть"?
А для раптового несподіваного перевезення палєти цегли можна й бус у каршерінгу взяти, якщо немає бажання шукати перевізника.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 00:07
rjkz
Николай!!!
Кирпичей накидать в новый ХаТрэйл за 30000ку это конечно жёстко и мозг надо включать
За 30 можно было тогда новый Л200 полный взять и хоть дерьма тонну в кузове возить
Кстати ваши нонешние земляки ещё до сухого закона придумали машину и в оперу, и за говном на ферму - пикап называется, и первым он был Форд Т, а у нас при Йосе - Газ АА или шо там меньше полуторки было на фордовской базе легковушки
Не прижилось, погноили всех кулаков вместе с биндеровцами…
Так вот машины от которых я прусь(кроме Гелика естественно, который тоже есть грузовой) - это именно те пикапы, только современные и не очень, с пихлом от КАМАЗа и на таких же колёсах
И я не делаю из грузовика культа. Просто он есть и люксовый, и гоночный, и внутри не хуже Майбаха или Бентли, да просто любой на ваш естественно кошелёк
И кирпичами кожаный кремовый салон я драть не буду
Как и засирать кресло замусоленными штанами, химчистка салона и новые штаны часто одинаково стоят
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барабашов
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