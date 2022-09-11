|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 09 вер, 2022 23:17
drevlyanin написав:
Коли перевезення різноманітних речей "вбиває" авто, то навіщо воно взагалі потрібне? Для переміщення тільки себе вигідніше і часто зручніше буде користуватися послугами таксі та громадським транспортом.
Я теж на своїх машинах чого тільки не возив, особливо коли будувався чи робив ремонти. Щоправда в мене ніколи не було седанів чи купе а тільки практичні кузови-СУВи та ВЕНи. Часто буває терміново потрібно щось привезти-сів за кермо і гайда. А якщо кожного разу шукати перевізника, особливо на якийсь дрібьязок, втрачаєш купу часу.
Ну а міняти колеса раз на 3-4 роки, це хіба що дууууже багато їздиш чи заробляєш на нове за пару місяців і фанатієш від "відер з гвинтами" як Барабашов.
А на рахунок дбайливого ставлення-в теперішній ситуації з таким малахольним сусідом багато чого втрачає сенс: ну були в мене вдома якісні та доглянуті меблі, одяг, інструменти... Приперлися асвабадітелі та асвабаділі від шкафів, ліжка, тумб, вікон дверей і навіть білизни. І теж саме може зараз статися будь де. Тому прагматичність-наше все.
Щось я не розумію вашу думку. Купити новий СУВ і ганяти у хвост і гриву тому що "раптом завтра війна - все рівно заберуть"?
А для раптового несподіваного перевезення палєти цегли можна й бус у каршерінгу взяти, якщо немає бажання шукати перевізника.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2210
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 00:07
rjkz
Николай!!!
Кирпичей накидать в новый ХаТрэйл за 30000ку это конечно жёстко и мозг надо включать
За 30 можно было тогда новый Л200 полный взять и хоть дерьма тонну в кузове возить
Кстати ваши нонешние земляки ещё до сухого закона придумали машину и в оперу, и за говном на ферму - пикап называется, и первым он был Форд Т, а у нас при Йосе - Газ АА или шо там меньше полуторки было на фордовской базе легковушки
Не прижилось, погноили всех кулаков вместе с биндеровцами…
Так вот машины от которых я прусь(кроме Гелика естественно, который тоже есть грузовой) - это именно те пикапы, только современные и не очень, с пихлом от КАМАЗа и на таких же колёсах
И я не делаю из грузовика культа. Просто он есть и люксовый, и гоночный, и внутри не хуже Майбаха или Бентли, да просто любой на ваш естественно кошелёк
И кирпичами кожаный кремовый салон я драть не буду
Как и засирать кресло замусоленными штанами, химчистка салона и новые штаны часто одинаково стоят
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2535
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 02:55
барабашов написав:rjkz
Николай!!!
Кирпичей накидать в новый ХаТрэйл за 30000ку это конечно жёстко и мозг надо включать
За 30 можно было тогда новый Л200 полный взять и хоть дерьма тонну в кузове возить
Кстати ваши нонешние земляки ещё до сухого закона придумали машину и в оперу, и за говном на ферму - пикап называется, и первым он был Форд Т, а у нас при Йосе - Газ АА или шо там меньше полуторки было на фордовской базе легковушки
Не прижилось, погноили всех кулаков вместе с биндеровцами…
Так вот машины от которых я прусь(кроме Гелика естественно, который тоже есть грузовой) - это именно те пикапы, только современные и не очень, с пихлом от КАМАЗа и на таких же колёсах
И я не делаю из грузовика культа. Просто он есть и люксовый, и гоночный, и внутри не хуже Майбаха или Бентли, да просто любой на ваш естественно кошелёк
И кирпичами кожаный кремовый салон я драть не буду
Как и засирать кресло замусоленными штанами, химчистка салона и новые штаны часто одинаково стоят
Ну то, что ха-трейл - я не говорил. И 30+. За почти те деньги друг в то-же примерно время на "Японских автомобилях" взял Прадо 2,7, автомат, араб.
Я взял официал, но скромнее.
Ну не испытываю я эмоций от 2 тонн штампованного железа.
Это ширпотреб.
Немного интересны были ретро. Когда-то даже чуть не купил за 4 куе БМВ 34 года. Но там с ним возни было дофига, а я не настолько уж романтик.
"Я свободный художник и холодный философ" (с)
Есть вещи в жизни более важные, чем машины, телефоны, квартиры.
Недвига когда-то была для меня фетишем. Я и в строительный поступил поэтому.
Сейчас - только как финансовый инструмент интересует.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13710
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7141 раз.
- Подякували: 4226 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 11 вер, 2022 16:06
Gastarbaiter написав: drevlyanin написав:
Коли перевезення різноманітних речей "вбиває" авто, то навіщо воно взагалі потрібне? Для переміщення тільки себе вигідніше і часто зручніше буде користуватися послугами таксі та громадським транспортом.
Я теж на своїх машинах чого тільки не возив, особливо коли будувався чи робив ремонти. Щоправда в мене ніколи не було седанів чи купе а тільки практичні кузови-СУВи та ВЕНи. Часто буває терміново потрібно щось привезти-сів за кермо і гайда. А якщо кожного разу шукати перевізника, особливо на якийсь дрібьязок, втрачаєш купу часу.
Ну а міняти колеса раз на 3-4 роки, це хіба що дууууже багато їздиш чи заробляєш на нове за пару місяців і фанатієш від "відер з гвинтами" як Барабашов.
А на рахунок дбайливого ставлення-в теперішній ситуації з таким малахольним сусідом багато чого втрачає сенс: ну були в мене вдома якісні та доглянуті меблі, одяг, інструменти... Приперлися асвабадітелі та асвабаділі від шкафів, ліжка, тумб, вікон дверей і навіть білизни. І теж саме може зараз статися будь де. Тому прагматичність-наше все.
Щось я не розумію вашу думку. Купити новий СУВ і ганяти у хвост і гриву тому що "раптом завтра війна - все рівно заберуть"?
А для раптового несподіваного перевезення палєти цегли можна й бус у каршерінгу взяти, якщо немає бажання шукати перевізника.
Чому відразу в хвіст і гриву? Просто користуватися на свій розсуд, без особливих обмежень.
Ось вам приклад з цеглою: перші 30000 шт і наступні 8000 мені привезли вантажівками та коли вже закінчували стіни, виявилося, що ще приблизно 400 не вистачає. А завтра бригада має вже бути на іншому обьєкті.. Ви зможете за пару годин знайти потрібну машину, домовитися, дочекатися поки вона приїде або поїхати за нею, а вже потім їхати за матеріалом, грузитися і повернутися назад.
А так я зачепив за 5 хв. причеп(в салон не кидав
) і гайда. Нікого не потрібно шукати та вмовляти на таке дрібне але термінове перевезення. Так само, на даху возив дерев'яні балки та металеві труби до 6 метрів довжиною, коли потрібно було доставити декілька шт. В салоні возив наприклад гранітний відсів в мішках-було по дорозі а за причепом їхати далеко.
п.с.У вас мабуть багато вільного часу раз так спокійно готові його витрачати на всілякі дрібниці, що не приносять ні задоволення ні грошей.
Я свій час дуже ціную тому вчиняю так як написав.
А на рахунок витрат, ось дивіться-останню машину купляв новою за 30+, користуюся нею з 2014 і за цей час, при моєму стилі експлуатації замінив (окрім розхідників)тільки стійки та втулки переднього стабілізатора-менше 1000 гривень. Так, втратила в ціні вона суттєво, але я не переживаю, що можуть виникнути якісь несподівані поломки(в самий непідходящий момент) як це було з моєю першою б/у машиною. Спокій також вартує чимало.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 16:15
drevlyanin написав:
А на рахунок витрат, ось дивіться-останню машину купляв новою за 30+, користуюся нею з 2014 і за цей час, при моєму стилі експлуатації замінив (окрім розхідників)тільки стійки та втулки переднього стабілізатора-менше 1000 гривень. Так, втратила в ціні вона суттєво, але я не переживаю, що можуть виникнути якісь несподівані поломки(в самий непідходящий момент) як це було з моєю першою б/у машиною. Спокій також вартує чимало.
Прочитав сьогодні у групі: хлопчина забрав авто з салону 3 дні тому, за ніч якась херня, що постійно намагалася ввімкнутися, висадила акум у 0. Отакий він спокій із сучасними новими авто.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2210
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 16:25
Gastarbaiter написав: drevlyanin написав:
А на рахунок витрат, ось дивіться-останню машину купляв новою за 30+, користуюся нею з 2014 і за цей час, при моєму стилі експлуатації замінив (окрім розхідників)тільки стійки та втулки переднього стабілізатора-менше 1000 гривень. Так, втратила в ціні вона суттєво, але я не переживаю, що можуть виникнути якісь несподівані поломки(в самий непідходящий момент) як це було з моєю першою б/у машиною. Спокій також вартує чимало.
Прочитав сьогодні у групі: хлопчина забрав авто з салону 3 дні тому, за ніч якась херня, що постійно намагалася ввімкнутися, висадила акум у 0. Отакий він спокій із сучасними новими авто.
Марка/модель?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 17:20
drevlyanin написав: Gastarbaiter написав: drevlyanin написав:
А на рахунок витрат, ось дивіться-останню машину купляв новою за 30+, користуюся нею з 2014 і за цей час, при моєму стилі експлуатації замінив (окрім розхідників)тільки стійки та втулки переднього стабілізатора-менше 1000 гривень. Так, втратила в ціні вона суттєво, але я не переживаю, що можуть виникнути якісь несподівані поломки(в самий непідходящий момент) як це було з моєю першою б/у машиною. Спокій також вартує чимало.
Прочитав сьогодні у групі: хлопчина забрав авто з салону 3 дні тому, за ніч якась херня, що постійно намагалася ввімкнутися, висадила акум у 0. Отакий він спокій із сучасними новими авто.
Марка/модель?
Щось французьке, скоріш за все😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1311
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 17:54
Gastarbaiter написав: drevlyanin написав:
А на рахунок витрат, ось дивіться-останню машину купляв новою за 30+, користуюся нею з 2014 і за цей час, при моєму стилі експлуатації замінив (окрім розхідників)тільки стійки та втулки переднього стабілізатора-менше 1000 гривень. Так, втратила в ціні вона суттєво, але я не переживаю, що можуть виникнути якісь несподівані поломки(в самий непідходящий момент) як це було з моєю першою б/у машиною. Спокій також вартує чимало.
Прочитав сьогодні у групі: хлопчина забрав авто з салону 3 дні тому, за ніч якась херня, що постійно намагалася ввімкнутися, висадила акум у 0. Отакий він спокій із сучасними новими авто.
где-то дождик подзалил,хороший прошел.Мог банально не прикрыть капот,рысачить по лужам и т.п.Ему нужен паркинг)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6993
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 1380 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 11 вер, 2022 20:32
drevlyanin написав:
Марка/модель?
Октавия
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2210
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 21:52
Gastarbaiter написав: drevlyanin написав:
Марка/модель?
Октавия
Ну хз. раніше була із надійних. Коллега купив нову ще у 2007 і до цих пір їздить. Тут ще може бути таки фігня: у диллера могли встановити додаткове обладнання по електриці (наприклад сигналізацію) і через "високу" кваліфікацію їх слюсарів виникла проблема. У мене колись таке було на комерційному авто для роботи-замовив в салоні встановлення парктроніка, щоб не злеліти з гарантії, так після того стала періодично відключатися підсвітка частини панелі приладів. В салоні своєї вини звичайно не визнали.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|