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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:40

  drevlyanin написав:Ну хз. раніше була із надійних. Коллега купив нову ще у 2007 і до цих пір їздить. Тут ще може бути таки фігня: у диллера могли встановити додаткове обладнання по електриці (наприклад сигналізацію) і через "високу" кваліфікацію їх слюсарів виникла проблема. У мене колись таке було на комерційному авто для роботи-замовив в салоні встановлення парктроніка, щоб не злеліти з гарантії, так після того стала періодично відключатися підсвітка частини панелі приладів. В салоні своєї вини звичайно не визнали. :twisted:

Моя взагалі з 2005 року, змінювати не планую.
До речі, повертаючись до теми топіка. Пару тижнів тому махнув на ній у Афіну. Так моя "старенька" була чи не найкращою автівкою серед запаркованих на вулиці. Переважна частина афінського автопарку - це якісь зомбі з 80-90 років, подряпані, облізлі, бампери та дзеркала на ізоленті і т.п. Чому так - не знаю. Навіть у умовно бідних Болгарії та Румунії набагато свіжіші машини.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 03:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Сегодня, 11 сентября, необычный день в истории Нью-Йорка и США.
И в этот грустный день в выпуске
Настоящего времени.Америка.
(редакции, в которую переросло
Радио Голос Америки, основанный американским правительством в 1946 году, чтобы через океан доносить до страны за колючей проволокой голос Свободного мира.
И на данный момент, Voice of America (VOA) финансируется американским правительством) переплетены события 9/11 и события сейчас в Украине.
rjkz
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  #<1 ... 154155156157
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