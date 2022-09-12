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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:40

  drevlyanin написав:Ну хз. раніше була із надійних. Коллега купив нову ще у 2007 і до цих пір їздить. Тут ще може бути таки фігня: у диллера могли встановити додаткове обладнання по електриці (наприклад сигналізацію) і через "високу" кваліфікацію їх слюсарів виникла проблема. У мене колись таке було на комерційному авто для роботи-замовив в салоні встановлення парктроніка, щоб не злеліти з гарантії, так після того стала періодично відключатися підсвітка частини панелі приладів. В салоні своєї вини звичайно не визнали. :twisted:

Моя взагалі з 2005 року, змінювати не планую.
До речі, повертаючись до теми топіка. Пару тижнів тому махнув на ній у Афіну. Так моя "старенька" була чи не найкращою автівкою серед запаркованих на вулиці. Переважна частина афінського автопарку - це якісь зомбі з 80-90 років, подряпані, облізлі, бампери та дзеркала на ізоленті і т.п. Чому так - не знаю. Навіть у умовно бідних Болгарії та Румунії набагато свіжіші машини.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 03:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Сегодня, 11 сентября, необычный день в истории Нью-Йорка и США.
И в этот грустный день в выпуске
Настоящего времени.Америка.
(редакции, в которую переросло
Радио Голос Америки, основанный американским правительством в 1946 году, чтобы через океан доносить до страны за колючей проволокой голос Свободного мира.
И на данный момент, Voice of America (VOA) финансируется американским правительством) переплетены события 9/11 и события сейчас в Украине.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 07:31

  Gastarbaiter написав:
  drevlyanin написав:Ну хз. раніше була із надійних. Коллега купив нову ще у 2007 і до цих пір їздить. Тут ще може бути таки фігня: у диллера могли встановити додаткове обладнання по електриці (наприклад сигналізацію) і через "високу" кваліфікацію їх слюсарів виникла проблема. У мене колись таке було на комерційному авто для роботи-замовив в салоні встановлення парктроніка, щоб не злеліти з гарантії, так після того стала періодично відключатися підсвітка частини панелі приладів. В салоні своєї вини звичайно не визнали. :twisted:

Моя взагалі з 2005 року, змінювати не планую.
До речі, повертаючись до теми топіка. Пару тижнів тому махнув на ній у Афіну. Так моя "старенька" була чи не найкращою автівкою серед запаркованих на вулиці. Переважна частина афінського автопарку - це якісь зомбі з 80-90 років, подряпані, облізлі, бампери та дзеркала на ізоленті і т.п. Чому так - не знаю. Навіть у умовно бідних Болгарії та Румунії набагато свіжіші машини.

То ви ще в Албанії в серпні не були, коли вся албанська мафія з'їжджається додому з Європи. Там Ренжів більше ніж в цілій Україні.
Пи. Си. Вже сьомий рік поспіль відпочиваю в одних і тих же апартготелі.Власники етнічні греки(сімейний бізнес) вклали туди 400 к€, їздить на двадцятирічній задроченій Ніссан Алмера. Цьогоріч правда пригнав зі Швейцарії Кіа карнівал 2007, куплену там за 2500€(на Авторіа така в нас 6-7 кує😥)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:15

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.the-village.com.ua/village/ ... transporti
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:26

Faceless там еще прикол: до $1050 дол чек на семью компенсация за бензин всем калифорнийским семьям, кто зарабатывает менее 500 000 дол в год, вне зависимости есть авто или нет.
https://www.cbsnews.com/news/stimulus-c ... -payments/

Couples who earn above $500,000 and single taxpayers who earn above $250,000 aren't eligible for the payments
:lol:
San
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  #<1 ... 156157158159
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