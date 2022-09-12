Couples who earn above $500,000 and single taxpayers who earn above $250,000 aren't eligible for the payments
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 вер, 2022 20:26
Faceless там еще прикол: до $1050 дол чек на семью компенсация за бензин всем калифорнийским семьям, кто зарабатывает менее 500 000 дол в год, вне зависимости есть авто или нет.
Додано: Пон 12 вер, 2022 20:34
Ну это мы попробуем проверить
Пока речи не идёт о выдворении наших
На курсы немецкого наконец то пошли
Там посмотрим
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:04
В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:11
а мені така розслилка прийшла
До речі, там і підказка хом"якоіду
By the way, a fixed-rate mortgage is also the single best hedge against inflation you will ever find. My mortgage is fixed at 2%, while inflation is 8%.
Він сильно переживав за інфляцію
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:41
1. Раскройте тему про вашу арендаторшу в Польше- каждый что- то не то додумает
2. Насчёт преподавателей- вы привели пример " неквалифицированного труда"- ваша супруга хороший специалист, я в этом не сомневаюсь. Но... преподаватель/ врач/ юрист " там"- это человек, закончивший универ по своему профилю и сдавший два!!! госэкзамена!!!- поинтересуйтесь если будет интересно, что это за экзамены. Уверяю, сдать их могут далеко не все. Потом этого специалиста должны принять на гос службу- и вот тогда он уже в шоколаде. Причем, место работы и зарплата очень зависят от оценок за госэкзамены. То есть- будешь ты работать с детьми мигрантов или в гимназии учить гениев. Смысл получать это образование состоит именно в дальнейшей работе на государство- там много разных плюшек. Но даже саму учебу в университете выдерживают далеко не все
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:48
На днях был выпускной в одном из университетов Германии за два ковидных года. Выпустили 280 чел бакалавров, ( грубо)- по 140 за каждый год. Поступивших на 1 курс было 600 чел.600-140 = 460 чел отсеялись в процессе учебы. Допустим, какое-то количество чел взяли Академотпуск, остались на второй год, ещё что-то там. Но даже с таким припущенням- цифри вражають.
Додано: Пон 12 вер, 2022 22:02
Всі, чогось, так носяться з ціма курсами німецької мови:))))
Але ж там треба вчити!!!!! І дуже багато матеріалу за малий проміжок часу. Причому - самостійно!!!! А в нас до самостійного навчання дуже мало людей, взагалі, пристосовано. Але ж, циплят по осені рахують...
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