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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:26

Faceless там еще прикол: до $1050 дол чек на семью компенсация за бензин всем калифорнийским семьям, кто зарабатывает менее 500 000 дол в год, вне зависимости есть авто или нет.
https://www.cbsnews.com/news/stimulus-c ... -payments/

Couples who earn above $500,000 and single taxpayers who earn above $250,000 aren't eligible for the payments
:lol:
San
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:34

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Льготы для беженцев быстро закончатся, как и сам статус, с окончанием войны.

Ну это мы попробуем проверить
Пока речи не идёт о выдворении наших
На курсы немецкого наконец то пошли
Там посмотрим
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:04

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.

А зачем работает то? что с её десятком квартир произошло?

В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:11

  San написав:Faceless там еще прикол: до $1050 дол чек на семью компенсация за бензин всем калифорнийским семьям, кто зарабатывает менее 500 000 дол в год, вне зависимости есть авто или нет.
https://www.cbsnews.com/news/stimulus-c ... -payments/

Couples who earn above $500,000 and single taxpayers who earn above $250,000 aren't eligible for the payments
:lol:

а мені така розслилка прийшла
https://themakingofamillionaire.com/no-33-of-americans-making-250-000-are-not-living-paycheck-to-paycheck-4ea29e18f0f1

До речі, там і підказка хом"якоіду

By the way, a fixed-rate mortgage is also the single best hedge against inflation you will ever find. My mortgage is fixed at 2%, while inflation is 8%.

Він сильно переживав за інфляцію
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:41

  beee написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).

1. Раскройте тему про вашу арендаторшу в Польше- каждый что- то не то додумает
2. Насчёт преподавателей- вы привели пример " неквалифицированного труда"- ваша супруга хороший специалист, я в этом не сомневаюсь. Но... преподаватель/ врач/ юрист " там"- это человек, закончивший универ по своему профилю и сдавший два!!! госэкзамена!!!- поинтересуйтесь если будет интересно, что это за экзамены. Уверяю, сдать их могут далеко не все. Потом этого специалиста должны принять на гос службу- и вот тогда он уже в шоколаде. Причем, место работы и зарплата очень зависят от оценок за госэкзамены. То есть- будешь ты работать с детьми мигрантов или в гимназии учить гениев. Смысл получать это образование состоит именно в дальнейшей работе на государство- там много разных плюшек. Но даже саму учебу в университете выдерживают далеко не все
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:48

На днях был выпускной в одном из университетов Германии за два ковидных года. Выпустили 280 чел бакалавров, ( грубо)- по 140 за каждый год. Поступивших на 1 курс было 600 чел.600-140 = 460 чел отсеялись в процессе учебы. Допустим, какое-то количество чел взяли Академотпуск, остались на второй год, ещё что-то там. Но даже с таким припущенням- цифри вражають.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 22:02

Всі, чогось, так носяться з ціма курсами німецької мови:))))
Але ж там треба вчити!!!!! І дуже багато матеріалу за малий проміжок часу. Причому - самостійно!!!! А в нас до самостійного навчання дуже мало людей, взагалі, пристосовано. Але ж, циплят по осені рахують...
Wisznia2021
 
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  #<1 ... 157158159160
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