Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 157158159160 Додано: Пон 12 вер, 2022 20:26 Faceless там еще прикол: до $1050 дол чек на семью компенсация за бензин всем калифорнийским семьям, кто зарабатывает менее 500 000 дол в год, вне зависимости есть авто или нет.

https://www.cbsnews.com/news/stimulus-c ... -payments/



Couples who earn above $500,000 and single taxpayers who earn above $250,000 aren't eligible for the payments там еще прикол: до $1050 дол чек на семью компенсация за бензин всем калифорнийским семьям, кто зарабатывает менее 500 000 дол в год, вне зависимости есть авто или нет. San

Повідомлень: 33448 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2317 раз. Подякували: 2573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2022 20:34 ЛАД написав: Успіх написав: Я от що подумав...



Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!

То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔 Я от що подумав...Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Льготы для беженцев быстро закончатся, как и сам статус, с окончанием войны. Льготы для беженцев быстро закончатся, как и сам статус, с окончанием войны.

Ну это мы попробуем проверить

Пока речи не идёт о выдворении наших

На курсы немецкого наконец то пошли

Там посмотрим Ну это мы попробуем проверитьПока речи не идёт о выдворении нашихНа курсы немецкого наконец то пошлиТам посмотрим барабашов Повідомлень: 2533 З нами з: 16.06.15 Подякував: 233 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2022 21:04 Унуноктий написав: airmax78 написав: Олежан написав: работать надо кругом

вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр работать надо кругомвопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс. Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.

А зачем работает то? что с её десятком квартир произошло? А зачем работает то? что с её десятком квартир произошло?

В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно. В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно. Wisznia2021 Повідомлень: 121 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2022 21:11 San написав: Faceless там еще прикол: до $1050 дол чек на семью компенсация за бензин всем калифорнийским семьям, кто зарабатывает менее 500 000 дол в год, вне зависимости есть авто или нет.

https://www.cbsnews.com/news/stimulus-c ... -payments/



Couples who earn above $500,000 and single taxpayers who earn above $250,000 aren't eligible for the payments там еще прикол: до $1050 дол чек на семью компенсация за бензин всем калифорнийским семьям, кто зарабатывает менее 500 000 дол в год, вне зависимости есть авто или нет.

а мені така розслилка прийшла

https://themakingofamillionaire.com/no-33-of-americans-making-250-000-are-not-living-paycheck-to-paycheck-4ea29e18f0f1



До речі, там і підказка хом"якоіду



By the way, a fixed-rate mortgage is also the single best hedge against inflation you will ever find. My mortgage is fixed at 2%, while inflation is 8%.



Він сильно переживав за інфляцію а мені така розслилка прийшлаДо речі, там і підказка хом"якоідуBy the way, a fixed-rate mortgage is also the single best hedge against inflation you will ever find. My mortgage is fixed at 2%, while inflation is 8%.Він сильно переживав за інфляцію flyman

Повідомлень: 29633 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1426 раз. Подякували: 2553 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2022 21:41 beee написав: airmax78 написав: vitaliian написав: ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится.

Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы). ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится.Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).

1. Раскройте тему про вашу арендаторшу в Польше- каждый что- то не то додумает

2. Насчёт преподавателей- вы привели пример " неквалифицированного труда"- ваша супруга хороший специалист, я в этом не сомневаюсь. Но... преподаватель/ врач/ юрист " там"- это человек, закончивший универ по своему профилю и сдавший два!!! госэкзамена!!!- поинтересуйтесь если будет интересно, что это за экзамены. Уверяю, сдать их могут далеко не все. Потом этого специалиста должны принять на гос службу- и вот тогда он уже в шоколаде. Причем, место работы и зарплата очень зависят от оценок за госэкзамены. То есть- будешь ты работать с детьми мигрантов или в гимназии учить гениев. Смысл получать это образование состоит именно в дальнейшей работе на государство- там много разных плюшек. Но даже саму учебу в университете выдерживают далеко не все 1. Раскройте тему про вашу арендаторшу в Польше- каждый что- то не то додумает2. Насчёт преподавателей- вы привели пример " неквалифицированного труда"- ваша супруга хороший специалист, я в этом не сомневаюсь. Но... преподаватель/ врач/ юрист " там"- это человек, закончивший универ по своему профилю и сдавший два!!! госэкзамена!!!- поинтересуйтесь если будет интересно, что это за экзамены. Уверяю, сдать их могут далеко не все. Потом этого специалиста должны принять на гос службу- и вот тогда он уже в шоколаде. Причем, место работы и зарплата очень зависят от оценок за госэкзамены. То есть- будешь ты работать с детьми мигрантов или в гимназии учить гениев. Смысл получать это образование состоит именно в дальнейшей работе на государство- там много разных плюшек. Но даже саму учебу в университете выдерживают далеко не все Wisznia2021 Повідомлень: 121 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2022 21:48 На днях был выпускной в одном из университетов Германии за два ковидных года. Выпустили 280 чел бакалавров, ( грубо)- по 140 за каждый год. Поступивших на 1 курс было 600 чел.600-140 = 460 чел отсеялись в процессе учебы. Допустим, какое-то количество чел взяли Академотпуск, остались на второй год, ещё что-то там. Но даже с таким припущенням- цифри вражають. Wisznia2021 Повідомлень: 121 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2022 22:02 Всі, чогось, так носяться з ціма курсами німецької мови:))))

Але ж там треба вчити!!!!! І дуже багато матеріалу за малий проміжок часу. Причому - самостійно!!!! А в нас до самостійного навчання дуже мало людей, взагалі, пристосовано. Але ж, циплят по осені рахують... Wisznia2021 Повідомлень: 121 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 157158159160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless