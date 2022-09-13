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Олежан написав:работать надо кругом вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.
А зачем работает то? что с её десятком квартир произошло?
В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
vitaliian написав:ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
1. Раскройте тему про вашу арендаторшу в Польше- каждый что- то не то додумает 2. Насчёт преподавателей- вы привели пример " неквалифицированного труда"- ваша супруга хороший специалист, я в этом не сомневаюсь. Но... преподаватель/ врач/ юрист " там"- это человек, закончивший универ по своему профилю и сдавший два!!! госэкзамена!!!- поинтересуйтесь если будет интересно, что это за экзамены. Уверяю, сдать их могут далеко не все. Потом этого специалиста должны принять на гос службу- и вот тогда он уже в шоколаде. Причем, место работы и зарплата очень зависят от оценок за госэкзамены. То есть- будешь ты работать с детьми мигрантов или в гимназии учить гениев. Смысл получать это образование состоит именно в дальнейшей работе на государство- там много разных плюшек. Но даже саму учебу в университете выдерживают далеко не все
На днях был выпускной в одном из университетов Германии за два ковидных года. Выпустили 280 чел бакалавров, ( грубо)- по 140 за каждый год. Поступивших на 1 курс было 600 чел.600-140 = 460 чел отсеялись в процессе учебы. Допустим, какое-то количество чел взяли Академотпуск, остались на второй год, ещё что-то там. Но даже с таким припущенням- цифри вражають.
Всі, чогось, так носяться з ціма курсами німецької мови:)))) Але ж там треба вчити!!!!! І дуже багато матеріалу за малий проміжок часу. Причому - самостійно!!!! А в нас до самостійного навчання дуже мало людей, взагалі, пристосовано. Але ж, циплят по осені рахують...
Wisznia2021 написав:На днях был выпускной в одном из университетов Германии за два ковидных года. Выпустили 280 чел бакалавров, ( грубо)- по 140 за каждый год. Поступивших на 1 курс было 600 чел.600-140 = 460 чел отсеялись в процессе учебы. Допустим, какое-то количество чел взяли Академотпуск, остались на второй год, ещё что-то там. Но даже с таким припущенням- цифри вражають.
Чему удивляться? У меня в 2000-х на платном обучении из группы в 28 человек до бакалавра дожило всего 10-12.
Wisznia2021 написав:На днях был выпускной в одном из университетов Германии за два ковидных года. Выпустили 280 чел бакалавров, ( грубо)- по 140 за каждый год. Поступивших на 1 курс было 600 чел.600-140 = 460 чел отсеялись в процессе учебы. Допустим, какое-то количество чел взяли Академотпуск, остались на второй год, ещё что-то там. Но даже с таким припущенням- цифри вражають.