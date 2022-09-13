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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:26

  BIGor написав:Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...

Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:36

  Bolt написав:
  BIGor написав:Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...

Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает)

Меньше людей - обычно меньше рабочих мест.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 07:41

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад. :mrgreen:

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:45

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад. :mrgreen:

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація

Такі казки своїм дітям розказуйте :D
Читайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 1%82%D1%8C
BIGor
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  #<1 ... 158159160161
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