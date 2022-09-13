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BIGor написав:Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...
Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает)
BIGor написав:Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...
Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает)
Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.
Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.
Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація