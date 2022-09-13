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BIGor написав:Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...
Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает)
BIGor написав:Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...
Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает)
Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.
Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.
Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Дурниці на рівнеі шизофренії. З податковою чи банками в нього могли бути проблеми на тему звідки гроші, але не примосова зайнятість, це ж не радянський союз
А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.
BIGor написав:Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...
Мені до цієї конкуренції ще треба мінімум років 2-3 навчатися. Дай боже мені це витримати. Багато українців самі повернуться, якщо закінчаться плюшки. Відмінили квиток за 9 євро- особо подорванние ходят к волонтерам, в разние организации, связанние беженцами- требуют льготи на проезд:))
Wisznia2021 написав:А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.
Така файна байка, аж хочеться вірити, волонтерити послали драїти громадські параші, бо просто волонтерити, напр. вчити афрокандців гри на бандурі, якось не так страшно.
Wisznia2021 написав:А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.
Когда хочешь получить хорошую работу, в первую очередь тратишь время на профессиональный рост до уровня топового спеца, а не на волонтёрство или знакомства с нужными людьми. Второе или третье без первого там не помогут.
Если же человек небедный, у него соответствующее окружение и круг интересов, в котором задавать вопросы о происхождении денег и вообще способах заработка на жизнь не принято. Эти вопросы из-за нищебродского воспитания.