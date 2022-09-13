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#<1 ... 158159160161 Додано: Вів 13 вер, 2022 07:17 Re: Еміграція, заробітчанство Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине... BIGor

Повідомлень: 6577 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1048 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 07:26 BIGor написав: Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине... Вообще похоже чтобоится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...

Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает) Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает) Bolt Повідомлень: 1314 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 07:36 Bolt написав: BIGor написав: Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине... Вообще похоже чтобоится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...

Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает) Чесно говоря, рассчитываю, что свалит побольше народу и даже такому ленивому товарищу как я удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде от двух квартир.(а то, как то не совсем хватает)

Меньше людей - обычно меньше рабочих мест. Меньше людей - обычно меньше рабочих мест. BIGor

Повідомлень: 6577 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1048 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 07:41 BIGor написав: Wisznia2021 написав: В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно. В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад. Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Wisznia2021 Повідомлень: 124 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 08:45 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно. В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад. Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація

Такі казки своїм дітям розказуйте

Читайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 1%82%D1%8C Такі казки своїм дітям розказуйтеЧитайте BIGor

Повідомлень: 6577 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1048 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно. В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Дурниці на рівнеі шизофренії. З податковою чи банками в нього могли бути проблеми на тему звідки гроші, але не примосова зайнятість, це ж не радянський союз Дурниці на рівнеі шизофренії. З податковою чи банками в нього могли бути проблеми на тему звідки гроші, але не примосова зайнятість, це ж не радянський союз Faceless

Модератор Повідомлень: 31936 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7575 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 13:16 А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано. Wisznia2021 Повідомлень: 124 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 13:25 BIGor написав: Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине... Вообще похоже чтобоится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...

Мені до цієї конкуренції ще треба мінімум років 2-3 навчатися. Дай боже мені це витримати. Багато українців самі повернуться, якщо закінчаться плюшки. Відмінили квиток за 9 євро- особо подорванние ходят к волонтерам, в разние организации, связанние беженцами- требуют льготи на проезд:)) Мені до цієї конкуренції ще треба мінімум років 2-3 навчатися. Дай боже мені це витримати. Багато українців самі повернуться, якщо закінчаться плюшки. Відмінили квиток за 9 євро- особо подорванние ходят к волонтерам, в разние организации, связанние беженцами- требуют льготи на проезд:)) Wisznia2021 Повідомлень: 124 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 13:37 Wisznia2021 написав: А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано. А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.

Така файна байка, аж хочеться вірити, волонтерити послали драїти громадські параші, бо просто волонтерити, напр. вчити афрокандців гри на бандурі, якось не так страшно. Така файна байка, аж хочеться вірити, волонтерити послали драїти громадські параші, бо просто волонтерити, напр. вчити афрокандців гри на бандурі, якось не так страшно. flyman

Повідомлень: 29643 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1426 раз. Подякували: 2553 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 14:10 Wisznia2021 написав: А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано. А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.

Когда хочешь получить хорошую работу, в первую очередь тратишь время на профессиональный рост до уровня топового спеца, а не на волонтёрство или знакомства с нужными людьми. Второе или третье без первого там не помогут.



Если же человек небедный, у него соответствующее окружение и круг интересов, в котором задавать вопросы о происхождении денег и вообще способах заработка на жизнь не принято. Эти вопросы из-за нищебродского воспитания. Когда хочешь получить хорошую работу, в первую очередь тратишь время на профессиональный рост до уровня топового спеца, а не на волонтёрство или знакомства с нужными людьми. Второе или третье без первого там не помогут.Если же человек небедный, у него соответствующее окружение и круг интересов, в котором задавать вопросы о происхождении денег и вообще способах заработка на жизнь не принято. Эти вопросы из-за нищебродского воспитания. phantom_systems

Повідомлень: 2181 З нами з: 14.04.15 Подякував: 24 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 158159160161 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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