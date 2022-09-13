Wisznia2021 написав:BIGor написав:Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.
Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
При всем уважении, но тоже не верится. От слова совсем.
Есть у чувака на что жить - кого чешет чем он занимается ночами при луне?
В США ни у кого глупых вопросов нет. Даже турист имеет право, а парой обязанность сидеть на государственных услугах. Например, при длительном пребывании, дети ОБЯЗАНЫ посещать школу, а это тянет за собой школьное питание, за счет города. А на летние каникулы уже второй год подряд приходят карты (вернее карты прищли в прощломгоду, летом, а в этом на эти-же карты было начисление) с фудстемпами. Хотя их никто не просил.
При поступлении ребенка в школу, в НЙ, не имеют права спрашивать статус родителей - хоть турист хоть нелегал.
Ну и турист не может работать не нарушая закон.
И несколько знаю людей трудоспособного возраста, кто все что мог уже заработал и решил, что пора-бы и пожить в свое удовольствие.
И к чему это?
Канада и США довольно близки по своему социальному устройству, хотя есть и различия порой существенные. Но так чтобы заставлять. Очень сомневаюсь.
У меня была по приезду ситуация, когда одна тетка, которая должна была содействовать трудоустройству пыталась загнать меня на минималку хрен знает куда делать хрен знает что. Ну так я ее послал и нащел сам работу. Потом она хотела, чтобы я расписался, что это она нашла мне работу. Пришлось послать второй раз.