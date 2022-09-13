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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 13 вер, 2022 16:44
Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.
Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.
Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.
Хош-не хош.
Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.
Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 16:52
ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 18:44
Wisznia2021 написав:А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.
Волонтерство це як бонус для молодого спеціаліста, навіть можуть вказувати що "допомагав першокурсникам з математикою по понеділках і четвергах" (практично цитати з резюме одного легіня з сіетльщини).
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Додано: Вів 13 вер, 2022 18:44
Bolt написав:ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м.
Це мабуть разом з вартістю самої плитки
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