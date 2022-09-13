Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 159160161162 Додано: Вів 13 вер, 2022 16:44 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно. В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад. Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація



Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.

Хош-не хош.

Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.

Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно. Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.Хош-не хош.Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно. rjkz

Повідомлень: 13700 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7141 раз. Подякували: 4220 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 16:52 ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м. Bolt Повідомлень: 1315 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 18:44 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.

Волонтерство це як бонус для молодого спеціаліста, навіть можуть вказувати що "допомагав першокурсникам з математикою по понеділках і четвергах" (практично цитати з резюме одного легіня з сіетльщини). Волонтерство це як бонус для молодого спеціаліста, навіть можуть вказувати що "допомагав першокурсникам з математикою по понеділках і четвергах" (практично цитати з резюме одного легіня з сіетльщини). Faceless

Модератор Повідомлень: 31938 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7576 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 18:44 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м. Це мабуть разом з вартістю самої плитки Це мабуть разом з вартістю самої плитки Faceless

Модератор Повідомлень: 31938 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7576 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 159160161162 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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