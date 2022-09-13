Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 159160161162 Додано: Вів 13 вер, 2022 16:44 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно. В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад. Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад.

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація



Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.

Хош-не хош.

Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.

Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно. Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.Хош-не хош.Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно. rjkz

Повідомлень: 13700 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7141 раз. Подякували: 4220 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 16:52 ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м. Bolt Повідомлень: 1316 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 18:44 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.

Волонтерство це як бонус для молодого спеціаліста, навіть можуть вказувати що "допомагав першокурсникам з математикою по понеділках і четвергах" (практично цитати з резюме одного легіня з сіетльщини). Волонтерство це як бонус для молодого спеціаліста, навіть можуть вказувати що "допомагав першокурсникам з математикою по понеділках і четвергах" (практично цитати з резюме одного легіня з сіетльщини). Faceless

Модератор Повідомлень: 31940 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7577 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 18:44 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м. Це мабуть разом з вартістю самої плитки Це мабуть разом з вартістю самої плитки Faceless

Модератор Повідомлень: 31940 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7577 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 20:01 Faceless написав: Bolt написав: ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м. Це мабуть разом з вартістю самої плитки Це мабуть разом з вартістю самої плитки

Та ні. Тільки робота.

https://youtu.be/k_LmRJjWBZQ

На 9.10 вартість роботи. Та ні. Тільки робота.На 9.10 вартість роботи. Bolt Повідомлень: 1316 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 20:19 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Wisznia2021 написав: В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно. В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація



При всем уважении, но тоже не верится. От слова совсем.

Есть у чувака на что жить - кого чешет чем он занимается ночами при луне?

В США ни у кого глупых вопросов нет. Даже турист имеет право, а парой обязанность сидеть на государственных услугах. Например, при длительном пребывании, дети ОБЯЗАНЫ посещать школу, а это тянет за собой школьное питание, за счет города. А на летние каникулы уже второй год подряд приходят карты (вернее карты прищли в прощломгоду, летом, а в этом на эти-же карты было начисление) с фудстемпами. Хотя их никто не просил.

При поступлении ребенка в школу, в НЙ, не имеют права спрашивать статус родителей - хоть турист хоть нелегал.

Ну и турист не может работать не нарушая закон.

И несколько знаю людей трудоспособного возраста, кто все что мог уже заработал и решил, что пора-бы и пожить в свое удовольствие.

И к чему это?

Канада и США довольно близки по своему социальному устройству, хотя есть и различия порой существенные. Но так чтобы заставлять. Очень сомневаюсь.

У меня была по приезду ситуация, когда одна тетка, которая должна была содействовать трудоустройству пыталась загнать меня на минималку хрен знает куда делать хрен знает что. Ну так я ее послал и нащел сам работу. Потом она хотела, чтобы я расписался, что это она нашла мне работу. Пришлось послать второй раз. При всем уважении, но тоже не верится. От слова совсем.Есть у чувака на что жить - кого чешет чем он занимается ночами при луне?В США ни у кого глупых вопросов нет. Даже турист имеет право, а парой обязанность сидеть на государственных услугах. Например, при длительном пребывании, дети ОБЯЗАНЫ посещать школу, а это тянет за собой школьное питание, за счет города. А на летние каникулы уже второй год подряд приходят карты (вернее карты прищли в прощломгоду, летом, а в этом на эти-же карты было начисление) с фудстемпами. Хотя их никто не просил.При поступлении ребенка в школу, в НЙ, не имеют права спрашивать статус родителей - хоть турист хоть нелегал.Ну и турист не может работать не нарушая закон.И несколько знаю людей трудоспособного возраста, кто все что мог уже заработал и решил, что пора-бы и пожить в свое удовольствие.И к чему это?Канада и США довольно близки по своему социальному устройству, хотя есть и различия порой существенные. Но так чтобы заставлять. Очень сомневаюсь.У меня была по приезду ситуация, когда одна тетка, которая должна была содействовать трудоустройству пыталась загнать меня на минималку хрен знает куда делать хрен знает что. Ну так я ее послал и нащел сам работу. Потом она хотела, чтобы я расписался, что это она нашла мне работу. Пришлось послать второй раз.

При чем здесь " дети ходят в школу"? - єто вообще из другий опери- из опери " равние для всех права и возможности". Мне не надо, чтоб мне обязательно все верили или чтоб меня все любили. У каждого есть голова на плечах. При чем здесь " дети ходят в школу"? - єто вообще из другий опери- из опери " равние для всех права и возможности". Мне не надо, чтоб мне обязательно все верили или чтоб меня все любили. У каждого есть голова на плечах. Wisznia2021 Повідомлень: 126 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 вер, 2022 20:32 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація



Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.

Хош-не хош.

Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.

Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно. Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.Хош-не хош.Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно.

Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте Wisznia2021 Повідомлень: 126 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 159160161162 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор