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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 160161162163>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:44

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Похоже на пугалку для детей, если честно. Пришли СС-вцы в дом и увели в концлагерь. Типичный запад. :mrgreen:

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація


Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.
Хош-не хош.
Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.
Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:52

ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 18:44

Re: Еміграція, заробітчанство

Wisznia2021 написав:А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.

Волонтерство це як бонус для молодого спеціаліста, навіть можуть вказувати що "допомагав першокурсникам з математикою по понеділках і четвергах" (практично цитати з резюме одного легіня з сіетльщини).
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 18:44

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м.
Це мабуть разом з вартістю самої плитки
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:01

  Faceless написав:
Bolt написав:ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м.
Це мабуть разом з вартістю самої плитки

Та ні. Тільки робота.
https://youtu.be/k_LmRJjWBZQ
На 9.10 вартість роботи.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:19

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:
  Wisznia2021 написав:В 00-х сосед ( росли в одном дворе) уехал в Канаду после того, как здесь бизнес продал/отдал за что предложили???. Уезжал небедным человеком, планировал там до конца дней не работать. Через полгода жизни там к нему пришли и поинтересовались, чем он собирается там заниматься. Он ответил прямо, что работать ему нет необходимости. Ему сказали, что у нас так нельзя. Чем раньше занимались?- Спортсмен- Будете в нашем городке детским тренером по вашему спортивному профилю. Безвозмездно.

Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація


При всем уважении, но тоже не верится. От слова совсем.
Есть у чувака на что жить - кого чешет чем он занимается ночами при луне?
В США ни у кого глупых вопросов нет. Даже турист имеет право, а парой обязанность сидеть на государственных услугах. Например, при длительном пребывании, дети ОБЯЗАНЫ посещать школу, а это тянет за собой школьное питание, за счет города. А на летние каникулы уже второй год подряд приходят карты (вернее карты прищли в прощломгоду, летом, а в этом на эти-же карты было начисление) с фудстемпами. Хотя их никто не просил.
При поступлении ребенка в школу, в НЙ, не имеют права спрашивать статус родителей - хоть турист хоть нелегал.
Ну и турист не может работать не нарушая закон.
И несколько знаю людей трудоспособного возраста, кто все что мог уже заработал и решил, что пора-бы и пожить в свое удовольствие.
И к чему это?
Канада и США довольно близки по своему социальному устройству, хотя есть и различия порой существенные. Но так чтобы заставлять. Очень сомневаюсь.
У меня была по приезду ситуация, когда одна тетка, которая должна была содействовать трудоустройству пыталась загнать меня на минималку хрен знает куда делать хрен знает что. Ну так я ее послал и нащел сам работу. Потом она хотела, чтобы я расписался, что это она нашла мне работу. Пришлось послать второй раз.

При чем здесь " дети ходят в школу"? - єто вообще из другий опери- из опери " равние для всех права и возможности". Мне не надо, чтоб мне обязательно все верили или чтоб меня все любили. У каждого есть голова на плечах.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:32

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація


Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.
Хош-не хош.
Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.
Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно.

Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 00:44

  Wisznia2021 написав:А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.


А, то есть проблема в другом.
Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде.
И этого не достаточно.
Канаде не нужны чуваки с бабками.
Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям.
Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK.
Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили".
Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR.
Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 00:45

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:Вообще похоже что Wisznia2021 боится конкуренции, и хочет что бы больше украинцев осталось в Украине...

Мені до цієї конкуренції ще треба мінімум років 2-3 навчатися. Дай боже мені це витримати. Багато українців самі повернуться, якщо закінчаться плюшки. Відмінили квиток за 9 євро- особо подорванние ходят к волонтерам, в разние организации, связанние беженцами- требуют льготи на проезд:))


Вы получаете немецкую вышку?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 00:55

  Faceless написав:
Bolt написав:ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м.
Це мабуть разом з вартістю самої плитки


Мне положили примерно 70М2 с демонтажем старого пола, доставкой и выгрузкой плитки, с самой плиткой, расходниками и плинтусом за примерно 8-9 куе.
Но сначала была цена 12 куе, потом начали искать дешевле варианты, в итоге на каждую новую цену контрактор давал еще ниже.
Я так подозреваю, что там еще пара куе отката была.
rjkz
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