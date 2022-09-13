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Wisznia2021 написав:Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
При всем уважении, но тоже не верится. От слова совсем. Есть у чувака на что жить - кого чешет чем он занимается ночами при луне? В США ни у кого глупых вопросов нет. Даже турист имеет право, а парой обязанность сидеть на государственных услугах. Например, при длительном пребывании, дети ОБЯЗАНЫ посещать школу, а это тянет за собой школьное питание, за счет города. А на летние каникулы уже второй год подряд приходят карты (вернее карты прищли в прощломгоду, летом, а в этом на эти-же карты было начисление) с фудстемпами. Хотя их никто не просил. При поступлении ребенка в школу, в НЙ, не имеют права спрашивать статус родителей - хоть турист хоть нелегал. Ну и турист не может работать не нарушая закон. И несколько знаю людей трудоспособного возраста, кто все что мог уже заработал и решил, что пора-бы и пожить в свое удовольствие. И к чему это? Канада и США довольно близки по своему социальному устройству, хотя есть и различия порой существенные. Но так чтобы заставлять. Очень сомневаюсь. У меня была по приезду ситуация, когда одна тетка, которая должна была содействовать трудоустройству пыталась загнать меня на минималку хрен знает куда делать хрен знает что. Ну так я ее послал и нащел сам работу. Потом она хотела, чтобы я расписался, что это она нашла мне работу. Пришлось послать второй раз.
При чем здесь " дети ходят в школу"? - єто вообще из другий опери- из опери " равние для всех права и возможности". Мне не надо, чтоб мне обязательно все верили или чтоб меня все любили. У каждого есть голова на плечах.
Ну, ок, уже разобрались. У чувака так рещается вопрос легализации. Бывает.
Wisznia2021 написав:Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка. Хош-не хош. Если чувак в США учился, то он явно не нелегал. Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно.
Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте
Поправляю. Гринкарта - это документ постоянного резидента. Если они приехали по гринкарте, то он не мог быть нелегалом после этого. Через 4 года и 9 месяцев после пребытия в легальном статусе (гринкарта - это легальный статус дальше некуда), можно подать аппликейшн на получение гражданства, примерно год очереди (в зависимости от штата) и назначается экзамен на гражданство (в основном - знание истории США, при котором еще попутно смотрят на уровень Инглища. Кроме того, смотрят как человек провел эти 5 лет в США - работа, уплата налогов, соблюдение законности (отсутствие рЕкордов по крайму и/или административным правонарушениям), для всех категорий кроме рефьюджи и ассайлум смотрят сколько пойнтов набрали на паблик чардж (сидение на шее налогоплательщиков). Можно на гражданство не подаваться и всю жизнь быть гринкардхолдером. Раз в 10 лет надо ее просто обновить. Ту-же процедуру проходят ситизены, если хотят иметь на руках действующий паспорт-книжечку (он нужен только для загранпоездок) - менять раз в 10 лет. Поэтому я не вижу как может гринкардхолдер быть нелегалом, если его не депортировали за правонарущение. Скорей всего, он не был резидентом, очень смахивает на получение ПУ. То есть ассайлум. И даже в этом случае он не нелегал. Те, кто идет этим путем, обычно приезжают по турвизе в США и под конец разрешенного пребывания, подают прошение на предоставление ПУ. Очередь на годы. Понятное дело, что людям надо на что-то жить. Им присваивают временный сошиал секьюрити номер, дают разрешение на работу и дальше до момента получения или неполучения статуса ассайлум, они свободно живут, работают, платят налоги, берут мортгиджи, покупают жилье и автмобили. В обшем, имеют временно все права внутри страны.
Нелегал - это человек, который либо приехал по временной визе и превысил срок пребывания или нелегально пересек границу США. Эти 2 категории могут интересовать миграционную службу USCIS и очень отдаленно полицию. Все остальные категории находятся легально, даже если их статус временно не определен (пендинг). Самое комичное, что НЕЛЕГАЛ не имеет права на работу, но даже он ОБЯЗАН платить налоги с нелегально заработанных денег. И они как-то это делают. Тут я не в курсе как, не приходилось вникать, но точно знаю, что есть процедура и подачи налоговой декларации и уплаты. Идеология такая , нелегальная работа - это проступок, но человеку нужно на что-то жить, поэтому он ищет работу. А вот неуплата налогов - это преступление.