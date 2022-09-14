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#<1 ... 160161162163 Додано: Сер 14 вер, 2022 00:59 Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: ХЗ. Смотрю видосы эмигранта одного из Казахстана, кладёт плитку в Штатах за около 250уе /кв м. Це мабуть разом з вартістю самої плитки Це мабуть разом з вартістю самої плитки

Та ні. Тільки робота.

https://youtu.be/k_LmRJjWBZQ

На 9.10 вартість роботи. Та ні. Тільки робота.На 9.10 вартість роботи.



Я лично прозванивал плиточников, берут 5-6 баксов за скверфут.

2,5-3 бакса за сквфт ламината. Я лично прозванивал плиточников, берут 5-6 баксов за скверфут.2,5-3 бакса за сквфт ламината. rjkz

Повідомлень: 13710 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7143 раз. Подякували: 4222 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 вер, 2022 01:00 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація



При всем уважении, но тоже не верится. От слова совсем.

Есть у чувака на что жить - кого чешет чем он занимается ночами при луне?

В США ни у кого глупых вопросов нет. Даже турист имеет право, а парой обязанность сидеть на государственных услугах. Например, при длительном пребывании, дети ОБЯЗАНЫ посещать школу, а это тянет за собой школьное питание, за счет города. А на летние каникулы уже второй год подряд приходят карты (вернее карты прищли в прощломгоду, летом, а в этом на эти-же карты было начисление) с фудстемпами. Хотя их никто не просил.

При поступлении ребенка в школу, в НЙ, не имеют права спрашивать статус родителей - хоть турист хоть нелегал.

Ну и турист не может работать не нарушая закон.

И несколько знаю людей трудоспособного возраста, кто все что мог уже заработал и решил, что пора-бы и пожить в свое удовольствие.

И к чему это?

Канада и США довольно близки по своему социальному устройству, хотя есть и различия порой существенные. Но так чтобы заставлять. Очень сомневаюсь.

У меня была по приезду ситуация, когда одна тетка, которая должна была содействовать трудоустройству пыталась загнать меня на минималку хрен знает куда делать хрен знает что. Ну так я ее послал и нащел сам работу. Потом она хотела, чтобы я расписался, что это она нашла мне работу. Пришлось послать второй раз. При всем уважении, но тоже не верится. От слова совсем.Есть у чувака на что жить - кого чешет чем он занимается ночами при луне?В США ни у кого глупых вопросов нет. Даже турист имеет право, а парой обязанность сидеть на государственных услугах. Например, при длительном пребывании, дети ОБЯЗАНЫ посещать школу, а это тянет за собой школьное питание, за счет города. А на летние каникулы уже второй год подряд приходят карты (вернее карты прищли в прощломгоду, летом, а в этом на эти-же карты было начисление) с фудстемпами. Хотя их никто не просил.При поступлении ребенка в школу, в НЙ, не имеют права спрашивать статус родителей - хоть турист хоть нелегал.Ну и турист не может работать не нарушая закон.И несколько знаю людей трудоспособного возраста, кто все что мог уже заработал и решил, что пора-бы и пожить в свое удовольствие.И к чему это?Канада и США довольно близки по своему социальному устройству, хотя есть и различия порой существенные. Но так чтобы заставлять. Очень сомневаюсь.У меня была по приезду ситуация, когда одна тетка, которая должна была содействовать трудоустройству пыталась загнать меня на минималку хрен знает куда делать хрен знает что. Ну так я ее послал и нащел сам работу. Потом она хотела, чтобы я расписался, что это она нашла мне работу. Пришлось послать второй раз.

При чем здесь " дети ходят в школу"? - єто вообще из другий опери- из опери " равние для всех права и возможности". Мне не надо, чтоб мне обязательно все верили или чтоб меня все любили. У каждого есть голова на плечах. При чем здесь " дети ходят в школу"? - єто вообще из другий опери- из опери " равние для всех права и возможности". Мне не надо, чтоб мне обязательно все верили или чтоб меня все любили. У каждого есть голова на плечах.



Ну, ок, уже разобрались.

У чувака так рещается вопрос легализации.

Бывает. Ну, ок, уже разобрались.У чувака так рещается вопрос легализации.Бывает. rjkz

Повідомлень: 13710 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7143 раз. Подякували: 4222 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 вер, 2022 01:36 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація



Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.

Хош-не хош.

Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.

Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно. Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка.Хош-не хош.Если чувак в США учился, то он явно не нелегал.Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно.

Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте



Поправляю.

Гринкарта - это документ постоянного резидента.

Если они приехали по гринкарте, то он не мог быть нелегалом после этого.

Через 4 года и 9 месяцев после пребытия в легальном статусе (гринкарта - это легальный статус дальше некуда), можно подать аппликейшн на получение гражданства, примерно год очереди (в зависимости от штата) и назначается экзамен на гражданство (в основном - знание истории США, при котором еще попутно смотрят на уровень Инглища. Кроме того, смотрят как человек провел эти 5 лет в США - работа, уплата налогов, соблюдение законности (отсутствие рЕкордов по крайму и/или административным правонарушениям), для всех категорий кроме рефьюджи и ассайлум смотрят сколько пойнтов набрали на паблик чардж (сидение на шее налогоплательщиков).

Можно на гражданство не подаваться и всю жизнь быть гринкардхолдером.

Раз в 10 лет надо ее просто обновить. Ту-же процедуру проходят ситизены, если хотят иметь на руках действующий паспорт-книжечку (он нужен только для загранпоездок) - менять раз в 10 лет.

Поэтому я не вижу как может гринкардхолдер быть нелегалом, если его не депортировали за правонарущение.

Скорей всего, он не был резидентом, очень смахивает на получение ПУ. То есть ассайлум. И даже в этом случае он не нелегал. Те, кто идет этим путем, обычно приезжают по турвизе в США и под конец разрешенного пребывания, подают прошение на предоставление ПУ. Очередь на годы. Понятное дело, что людям надо на что-то жить. Им присваивают временный сошиал секьюрити номер, дают разрешение на работу и дальше до момента получения или неполучения статуса ассайлум, они свободно живут, работают, платят налоги, берут мортгиджи, покупают жилье и автмобили. В обшем, имеют временно все права внутри страны.



Нелегал - это человек, который либо приехал по временной визе и превысил срок пребывания или нелегально пересек границу США.

Эти 2 категории могут интересовать миграционную службу USCIS и очень отдаленно полицию.

Все остальные категории находятся легально, даже если их статус временно не определен (пендинг).

Самое комичное, что НЕЛЕГАЛ не имеет права на работу, но даже он ОБЯЗАН платить налоги с нелегально заработанных денег. И они как-то это делают. Тут я не в курсе как, не приходилось вникать, но точно знаю, что есть процедура и подачи налоговой декларации и уплаты. Идеология такая , нелегальная работа - это проступок, но человеку нужно на что-то жить, поэтому он ищет работу. А вот неуплата налогов - это преступление. Поправляю.Гринкарта - это документ постоянного резидента.Если они приехали по гринкарте, то он не мог быть нелегалом после этого.Через 4 года и 9 месяцев после пребытия в легальном статусе (гринкарта - это легальный статус дальше некуда), можно подать аппликейшн на получение гражданства, примерно год очереди (в зависимости от штата) и назначается экзамен на гражданство (в основном - знание истории США, при котором еще попутно смотрят на уровень Инглища. Кроме того, смотрят как человек провел эти 5 лет в США - работа, уплата налогов, соблюдение законности (отсутствие рЕкордов по крайму и/или административным правонарушениям), для всех категорий кроме рефьюджи и ассайлум смотрят сколько пойнтов набрали на паблик чардж (сидение на шее налогоплательщиков).Можно на гражданство не подаваться и всю жизнь быть гринкардхолдером.Раз в 10 лет надо ее просто обновить. Ту-же процедуру проходят ситизены, если хотят иметь на руках действующий паспорт-книжечку (он нужен только для загранпоездок) - менять раз в 10 лет.Поэтому я не вижу как может гринкардхолдер быть нелегалом, если его не депортировали за правонарущение.Скорей всего, он не был резидентом, очень смахивает на получение ПУ. То есть ассайлум. И даже в этом случае он не нелегал. Те, кто идет этим путем, обычно приезжают по турвизе в США и под конец разрешенного пребывания, подают прошение на предоставление ПУ. Очередь на годы. Понятное дело, что людям надо на что-то жить. Им присваивают временный сошиал секьюрити номер, дают разрешение на работу и дальше до момента получения или неполучения статуса ассайлум, они свободно живут, работают, платят налоги, берут мортгиджи, покупают жилье и автмобили. В обшем, имеют временно все права внутри страны.Нелегал - это человек, который либо приехал по временной визе и превысил срок пребывания или нелегально пересек границу США.Эти 2 категории могут интересовать миграционную службу USCIS и очень отдаленно полицию.Все остальные категории находятся легально, даже если их статус временно не определен (пендинг).Самое комичное, что НЕЛЕГАЛ не имеет права на работу, но даже он ОБЯЗАН платить налоги с нелегально заработанных денег. И они как-то это делают. Тут я не в курсе как, не приходилось вникать, но точно знаю, что есть процедура и подачи налоговой декларации и уплаты. Идеология такая , нелегальная работа - это проступок, но человеку нужно на что-то жить, поэтому он ищет работу. А вот неуплата налогов - это преступление. rjkz

Повідомлень: 13710 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7143 раз. Подякували: 4222 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 вер, 2022 21:46 rjkz написав: Wisznia2021 написав: А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано. А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.



А, то есть проблема в другом.

Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде.

И этого не достаточно.

Канаде не нужны чуваки с бабками.

Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям.

Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK.

Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили".

Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR.

Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега. А, то есть проблема в другом.Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде.И этого не достаточно.Канаде не нужны чуваки с бабками.Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям.Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK.Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили".Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR.Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега.

Впядли он приехал по тур визе. Я написала, что к нему прийшли в течении полугода после приезда. " Пришла" местная власть( не кгб или гестапо:))) Я не скажу про США и Канаду( хотя, думаю, +- логическая цепочка однакова), напишу про Европу. Например, до полученя пмж, надо прожить какое- то врем'я на внж. Внж дается на " основании", например, работа/ учеба на год- два. Через год- два тебе надо внж продлевать, поєтому надо представить в миграционную службу минимум документи, подтверждающие твое " основание" + подтверждение того, что тебе есть где и за что жить. То есть для продления внж ему тоже надо било показать деятельность. Впядли он приехал по тур визе. Я написала, что к нему прийшли в течении полугода после приезда. " Пришла" местная власть( не кгб или гестапо:))) Я не скажу про США и Канаду( хотя, думаю, +- логическая цепочка однакова), напишу про Европу. Например, до полученя пмж, надо прожить какое- то врем'я на внж. Внж дается на " основании", например, работа/ учеба на год- два. Через год- два тебе надо внж продлевать, поєтому надо представить в миграционную службу минимум документи, подтверждающие твое " основание" + подтверждение того, что тебе есть где и за что жить. То есть для продления внж ему тоже надо било показать деятельность. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 14 вер, 2022 22:01, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 129 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 вер, 2022 21:54 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте



Поправляю.

Гринкарта - это документ постоянного резидента.

Если они приехали по гринкарте, то он не мог быть нелегалом после этого.

Через 4 года и 9 месяцев после пребытия в легальном статусе (гринкарта - это легальный статус дальше некуда), можно подать аппликейшн на получение гражданства, примерно год очереди (в зависимости от штата) и назначается экзамен на гражданство (в основном - знание истории США, при котором еще попутно смотрят на уровень Инглища. Кроме того, смотрят как человек провел эти 5 лет в США - работа, уплата налогов, соблюдение законности (отсутствие рЕкордов по крайму и/или административным правонарушениям), для всех категорий кроме рефьюджи и ассайлум смотрят сколько пойнтов набрали на паблик чардж (сидение на шее налогоплательщиков).

Можно на гражданство не подаваться и всю жизнь быть гринкардхолдером.

Раз в 10 лет надо ее просто обновить. Ту-же процедуру проходят ситизены, если хотят иметь на руках действующий паспорт-книжечку (он нужен только для загранпоездок) - менять раз в 10 лет.

Поэтому я не вижу как может гринкардхолдер быть нелегалом, если его не депортировали за правонарущение.

Скорей всего, он не был резидентом, очень смахивает на получение ПУ. То есть ассайлум. И даже в этом случае он не нелегал. Те, кто идет этим путем, обычно приезжают по турвизе в США и под конец разрешенного пребывания, подают прошение на предоставление ПУ. Очередь на годы. Понятное дело, что людям надо на что-то жить. Им присваивают временный сошиал секьюрити номер, дают разрешение на работу и дальше до момента получения или неполучения статуса ассайлум, они свободно живут, работают, платят налоги, берут мортгиджи, покупают жилье и автмобили. В обшем, имеют временно все права внутри страны.



Нелегал - это человек, который либо приехал по временной визе и превысил срок пребывания или нелегально пересек границу США.

Эти 2 категории могут интересовать миграционную службу USCIS и очень отдаленно полицию.

Все остальные категории находятся легально, даже если их статус временно не определен (пендинг).

Самое комичное, что НЕЛЕГАЛ не имеет права на работу, но даже он ОБЯЗАН платить налоги с нелегально заработанных денег. И они как-то это делают. Тут я не в курсе как, не приходилось вникать, но точно знаю, что есть процедура и подачи налоговой декларации и уплаты. Идеология такая , нелегальная работа - это проступок, но человеку нужно на что-то жить, поэтому он ищет работу. А вот неуплата налогов - это преступление. Поправляю.Гринкарта - это документ постоянного резидента.Если они приехали по гринкарте, то он не мог быть нелегалом после этого.Через 4 года и 9 месяцев после пребытия в легальном статусе (гринкарта - это легальный статус дальше некуда), можно подать аппликейшн на получение гражданства, примерно год очереди (в зависимости от штата) и назначается экзамен на гражданство (в основном - знание истории США, при котором еще попутно смотрят на уровень Инглища. Кроме того, смотрят как человек провел эти 5 лет в США - работа, уплата налогов, соблюдение законности (отсутствие рЕкордов по крайму и/или административным правонарушениям), для всех категорий кроме рефьюджи и ассайлум смотрят сколько пойнтов набрали на паблик чардж (сидение на шее налогоплательщиков).Можно на гражданство не подаваться и всю жизнь быть гринкардхолдером.Раз в 10 лет надо ее просто обновить. Ту-же процедуру проходят ситизены, если хотят иметь на руках действующий паспорт-книжечку (он нужен только для загранпоездок) - менять раз в 10 лет.Поэтому я не вижу как может гринкардхолдер быть нелегалом, если его не депортировали за правонарущение.Скорей всего, он не был резидентом, очень смахивает на получение ПУ. То есть ассайлум. И даже в этом случае он не нелегал. Те, кто идет этим путем, обычно приезжают по турвизе в США и под конец разрешенного пребывания, подают прошение на предоставление ПУ. Очередь на годы. Понятное дело, что людям надо на что-то жить. Им присваивают временный сошиал секьюрити номер, дают разрешение на работу и дальше до момента получения или неполучения статуса ассайлум, они свободно живут, работают, платят налоги, берут мортгиджи, покупают жилье и автмобили. В обшем, имеют временно все права внутри страны.Нелегал - это человек, который либо приехал по временной визе и превысил срок пребывания или нелегально пересек границу США.Эти 2 категории могут интересовать миграционную службу USCIS и очень отдаленно полицию.Все остальные категории находятся легально, даже если их статус временно не определен (пендинг).Самое комичное, что НЕЛЕГАЛ не имеет права на работу, но даже он ОБЯЗАН платить налоги с нелегально заработанных денег. И они как-то это делают. Тут я не в курсе как, не приходилось вникать, но точно знаю, что есть процедура и подачи налоговой декларации и уплаты. Идеология такая , нелегальная работа - это проступок, но человеку нужно на что-то жить, поэтому он ищет работу. А вот неуплата налогов - это преступление.

Значит, они приехали в США по тур визе и не уехали . Я помню, что они питались получить гринкарту, перепутала, видимо. Значит, они приехали в США по тур визе и не уехали . Я помню, что они питались получить гринкарту, перепутала, видимо. Wisznia2021 Повідомлень: 129 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 вер, 2022 22:26 Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию. phantom_systems

Повідомлень: 2182 З нами з: 14.04.15 Подякував: 24 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 160161162163 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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