Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wisznia2021 написав:Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
При всем уважении, но тоже не верится. От слова совсем. Есть у чувака на что жить - кого чешет чем он занимается ночами при луне? В США ни у кого глупых вопросов нет. Даже турист имеет право, а парой обязанность сидеть на государственных услугах. Например, при длительном пребывании, дети ОБЯЗАНЫ посещать школу, а это тянет за собой школьное питание, за счет города. А на летние каникулы уже второй год подряд приходят карты (вернее карты прищли в прощломгоду, летом, а в этом на эти-же карты было начисление) с фудстемпами. Хотя их никто не просил. При поступлении ребенка в школу, в НЙ, не имеют права спрашивать статус родителей - хоть турист хоть нелегал. Ну и турист не может работать не нарушая закон. И несколько знаю людей трудоспособного возраста, кто все что мог уже заработал и решил, что пора-бы и пожить в свое удовольствие. И к чему это? Канада и США довольно близки по своему социальному устройству, хотя есть и различия порой существенные. Но так чтобы заставлять. Очень сомневаюсь. У меня была по приезду ситуация, когда одна тетка, которая должна была содействовать трудоустройству пыталась загнать меня на минималку хрен знает куда делать хрен знает что. Ну так я ее послал и нащел сам работу. Потом она хотела, чтобы я расписался, что это она нашла мне работу. Пришлось послать второй раз.
При чем здесь " дети ходят в школу"? - єто вообще из другий опери- из опери " равние для всех права и возможности". Мне не надо, чтоб мне обязательно все верили или чтоб меня все любили. У каждого есть голова на плечах.
Ну, ок, уже разобрались. У чувака так рещается вопрос легализации. Бывает.
Wisznia2021 написав:Почему пугалка? Просто показали,що кожна людина, якщо не пенсіонер і не інвалід має чимось займатися. Коли людина при роботі - думки погані не лізуть в голову і на погане часу немає. Дуже приветствуется волонтерство- при приеме на работу нормальною цей пункт повинен бути в резюме. друг в Америку приїхав нелегалом до війни ще- так він там навчався а потім і працював легально будучі нелегалом- теж соціалізація
Волонтерство - такое есть, чтобы наработать на резюме. Но это не обязаловка. Хош-не хош. Если чувак в США учился, то он явно не нелегал. Виза J дает право работать 20 часов в неделю и учебу и потом год после учебы работать фуллтайм. Получить ее диверсифицировав турвизу несложно.
Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте
Поправляю. Гринкарта - это документ постоянного резидента. Если они приехали по гринкарте, то он не мог быть нелегалом после этого. Через 4 года и 9 месяцев после пребытия в легальном статусе (гринкарта - это легальный статус дальше некуда), можно подать аппликейшн на получение гражданства, примерно год очереди (в зависимости от штата) и назначается экзамен на гражданство (в основном - знание истории США, при котором еще попутно смотрят на уровень Инглища. Кроме того, смотрят как человек провел эти 5 лет в США - работа, уплата налогов, соблюдение законности (отсутствие рЕкордов по крайму и/или административным правонарушениям), для всех категорий кроме рефьюджи и ассайлум смотрят сколько пойнтов набрали на паблик чардж (сидение на шее налогоплательщиков). Можно на гражданство не подаваться и всю жизнь быть гринкардхолдером. Раз в 10 лет надо ее просто обновить. Ту-же процедуру проходят ситизены, если хотят иметь на руках действующий паспорт-книжечку (он нужен только для загранпоездок) - менять раз в 10 лет. Поэтому я не вижу как может гринкардхолдер быть нелегалом, если его не депортировали за правонарущение. Скорей всего, он не был резидентом, очень смахивает на получение ПУ. То есть ассайлум. И даже в этом случае он не нелегал. Те, кто идет этим путем, обычно приезжают по турвизе в США и под конец разрешенного пребывания, подают прошение на предоставление ПУ. Очередь на годы. Понятное дело, что людям надо на что-то жить. Им присваивают временный сошиал секьюрити номер, дают разрешение на работу и дальше до момента получения или неполучения статуса ассайлум, они свободно живут, работают, платят налоги, берут мортгиджи, покупают жилье и автмобили. В обшем, имеют временно все права внутри страны.
Нелегал - это человек, который либо приехал по временной визе и превысил срок пребывания или нелегально пересек границу США. Эти 2 категории могут интересовать миграционную службу USCIS и очень отдаленно полицию. Все остальные категории находятся легально, даже если их статус временно не определен (пендинг). Самое комичное, что НЕЛЕГАЛ не имеет права на работу, но даже он ОБЯЗАН платить налоги с нелегально заработанных денег. И они как-то это делают. Тут я не в курсе как, не приходилось вникать, но точно знаю, что есть процедура и подачи налоговой декларации и уплаты. Идеология такая , нелегальная работа - это проступок, но человеку нужно на что-то жить, поэтому он ищет работу. А вот неуплата налогов - это преступление.
Wisznia2021 написав:А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.
А, то есть проблема в другом. Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде. И этого не достаточно. Канаде не нужны чуваки с бабками. Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям. Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK. Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили". Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR. Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега.
Впядли он приехал по тур визе. Я написала, что к нему прийшли в течении полугода после приезда. " Пришла" местная власть( не кгб или гестапо:))) Я не скажу про США и Канаду( хотя, думаю, +- логическая цепочка однакова), напишу про Европу. Например, до полученя пмж, надо прожить какое- то врем'я на внж. Внж дается на " основании", например, работа/ учеба на год- два. Через год- два тебе надо внж продлевать, поєтому надо представить в миграционную службу минимум документи, подтверждающие твое " основание" + подтверждение того, что тебе есть где и за что жить. То есть для продления внж ему тоже надо било показать деятельность.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 14 вер, 2022 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021 написав:Там, похоже, дело било так: уехали по грин карте, грин закончился, они остались даби через 10 или 5 лет податься на внж. Єто грубо, так как в тонкости не вникала. Но есть органазации/ фонди, которие помогают мигрантам адаптироваться и єти организации не подотчетни полиции и службе миграции- они не стучат туда о том, что ти нелегал. Парень сначала дотягивал до уровня свой английский у них на курсах. Дотянул. Потом начал у них же на курсах преподавать английский таким же мигрантам ( за деньги). Потом на таких же курсах преподавал мигрантам математику. Потом поступил в вуз/ колледж. Отучился. Бил випускной, видела онлайн трансляцію. Пока учился на курсах и подрабативал он бил нелегалом. Сейчас, может, уже у него есть статус. Он там лет 6. После скольки лет пребивания можно подать на внж в америке? Єто по закону Обами, наверное? Поправьте
Поправляю. Гринкарта - это документ постоянного резидента. Если они приехали по гринкарте, то он не мог быть нелегалом после этого. Через 4 года и 9 месяцев после пребытия в легальном статусе (гринкарта - это легальный статус дальше некуда), можно подать аппликейшн на получение гражданства, примерно год очереди (в зависимости от штата) и назначается экзамен на гражданство (в основном - знание истории США, при котором еще попутно смотрят на уровень Инглища. Кроме того, смотрят как человек провел эти 5 лет в США - работа, уплата налогов, соблюдение законности (отсутствие рЕкордов по крайму и/или административным правонарушениям), для всех категорий кроме рефьюджи и ассайлум смотрят сколько пойнтов набрали на паблик чардж (сидение на шее налогоплательщиков). Можно на гражданство не подаваться и всю жизнь быть гринкардхолдером. Раз в 10 лет надо ее просто обновить. Ту-же процедуру проходят ситизены, если хотят иметь на руках действующий паспорт-книжечку (он нужен только для загранпоездок) - менять раз в 10 лет. Поэтому я не вижу как может гринкардхолдер быть нелегалом, если его не депортировали за правонарущение. Скорей всего, он не был резидентом, очень смахивает на получение ПУ. То есть ассайлум. И даже в этом случае он не нелегал. Те, кто идет этим путем, обычно приезжают по турвизе в США и под конец разрешенного пребывания, подают прошение на предоставление ПУ. Очередь на годы. Понятное дело, что людям надо на что-то жить. Им присваивают временный сошиал секьюрити номер, дают разрешение на работу и дальше до момента получения или неполучения статуса ассайлум, они свободно живут, работают, платят налоги, берут мортгиджи, покупают жилье и автмобили. В обшем, имеют временно все права внутри страны.
Нелегал - это человек, который либо приехал по временной визе и превысил срок пребывания или нелегально пересек границу США. Эти 2 категории могут интересовать миграционную службу USCIS и очень отдаленно полицию. Все остальные категории находятся легально, даже если их статус временно не определен (пендинг). Самое комичное, что НЕЛЕГАЛ не имеет права на работу, но даже он ОБЯЗАН платить налоги с нелегально заработанных денег. И они как-то это делают. Тут я не в курсе как, не приходилось вникать, но точно знаю, что есть процедура и подачи налоговой декларации и уплаты. Идеология такая , нелегальная работа - это проступок, но человеку нужно на что-то жить, поэтому он ищет работу. А вот неуплата налогов - это преступление.
Значит, они приехали в США по тур визе и не уехали . Я помню, что они питались получить гринкарту, перепутала, видимо.
Wisznia2021 написав:А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.
А, то есть проблема в другом. Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде. И этого не достаточно. Канаде не нужны чуваки с бабками. Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям. Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK. Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили". Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR. Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега.
Впядли он приехал по тур визе. Я написала, что к нему прийшли в течении полугода после приезда. " Пришла" местная власть( не кгб или гестапо:))) Я не скажу про США и Канаду( хотя, думаю, +- логическая цепочка однакова), напишу про Европу. Например, до полученя пмж, надо прожить какое- то врем'я на внж. Внж дается на " основании", например, работа/ учеба на год- два. Через год- два тебе надо внж продлевать, поєтому надо представить в миграционную службу минимум документи, подтверждающие твое " основание" + подтверждение того, что тебе есть где и за что жить. То есть для продления внж ему тоже надо било показать деятельность.
Моим запасным вариантом была Канада. Так что я занимался изучением этого вопроса. Он приехал по турвизе. И полгода он вполне мог по ней быть. Стандартный вариант - через систему Экспресс-энтри. Если-бы он ее прошел, то он по приезду имел-бы PR, который дает все права проживания в Канаде. Мне и показалось дичью то, что Вы сначала написали. Попытка добыть PR как-то объясняет ту ситуацию. Больше у меня вариантов нет.
phantom_systems написав:Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.
Да, можно. Но, есть нюансы. Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе. Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.