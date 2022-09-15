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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 22:26

Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 00:17

  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.


А, то есть проблема в другом.
Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде.
И этого не достаточно.
Канаде не нужны чуваки с бабками.
Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям.
Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK.
Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили".
Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR.
Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега.

Впядли он приехал по тур визе. Я написала, что к нему прийшли в течении полугода после приезда. " Пришла" местная власть( не кгб или гестапо:))) Я не скажу про США и Канаду( хотя, думаю, +- логическая цепочка однакова), напишу про Европу. Например, до полученя пмж, надо прожить какое- то врем'я на внж. Внж дается на " основании", например, работа/ учеба на год- два. Через год- два тебе надо внж продлевать, поєтому надо представить в миграционную службу минимум документи, подтверждающие твое " основание" + подтверждение того, что тебе есть где и за что жить. То есть для продления внж ему тоже надо било показать деятельность.


Моим запасным вариантом была Канада.
Так что я занимался изучением этого вопроса.
Он приехал по турвизе.
И полгода он вполне мог по ней быть.
Стандартный вариант - через систему Экспресс-энтри. Если-бы он ее прошел, то он по приезду имел-бы PR, который дает все права проживания в Канаде.
Мне и показалось дичью то, что Вы сначала написали.
Попытка добыть PR как-то объясняет ту ситуацию.
Больше у меня вариантов нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 00:24

  phantom_systems написав:Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.


Да, можно.
Но, есть нюансы.
Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.
Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:38

  rjkz написав:
  phantom_systems написав:Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.


Да, можно.
Но, есть нюансы.
Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.
Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.

Сейчас проще и сложнее одновременно. Делаете старт-ап, сами или фактически финансируете реальных основателей, оставаясь на номинальной должности, всё красиво оформляете с бизнес-планом и подаётесь на ПМЖ. Шансы оч хорошие, а взлетит старт-ап или нет, дело такое.
phantom_systems
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