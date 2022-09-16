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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 вер, 2022 22:26
Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.
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phantom_systems
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Додано: Чет 15 вер, 2022 00:17
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.
А, то есть проблема в другом.
Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде.
И этого не достаточно.
Канаде не нужны чуваки с бабками.
Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям.
Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK.
Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили".
Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR.
Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега.
Впядли он приехал по тур визе. Я написала, что к нему прийшли в течении полугода после приезда. " Пришла" местная власть( не кгб или гестапо:))) Я не скажу про США и Канаду( хотя, думаю, +- логическая цепочка однакова), напишу про Европу. Например, до полученя пмж, надо прожить какое- то врем'я на внж. Внж дается на " основании", например, работа/ учеба на год- два. Через год- два тебе надо внж продлевать, поєтому надо представить в миграционную службу минимум документи, подтверждающие твое " основание" + подтверждение того, что тебе есть где и за что жить. То есть для продления внж ему тоже надо било показать деятельность.
Моим запасным вариантом была Канада.
Так что я занимался изучением этого вопроса.
Он приехал по турвизе.
И полгода он вполне мог по ней быть.
Стандартный вариант - через систему Экспресс-энтри. Если-бы он ее прошел, то он по приезду имел-бы PR, который дает все права проживания в Канаде.
Мне и показалось дичью то, что Вы сначала написали.
Попытка добыть PR как-то объясняет ту ситуацию.
Больше у меня вариантов нет.
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rjkz
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Додано: Чет 15 вер, 2022 00:24
phantom_systems написав:
Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.
Да, можно.
Но, есть нюансы.
Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.
Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.
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rjkz
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:38
rjkz написав: phantom_systems написав:
Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.
Да, можно.
Но, есть нюансы.
Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.
Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.
Сейчас проще и сложнее одновременно. Делаете старт-ап, сами или фактически финансируете реальных основателей, оставаясь на номинальной должности, всё красиво оформляете с бизнес-планом и подаётесь на ПМЖ. Шансы оч хорошие, а взлетит старт-ап или нет, дело такое.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:30
phantom_systems написав: rjkz написав: phantom_systems написав:
Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.
Да, можно.
Но, есть нюансы.
Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.
Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.
Сейчас проще и сложнее одновременно. Делаете старт-ап, сами или фактически финансируете реальных основателей, оставаясь на номинальной должности, всё красиво оформляете с бизнес-планом и подаётесь на ПМЖ. Шансы оч хорошие, а взлетит старт-ап или нет, дело такое.
Нет, это не вы решаете куда инвестировать, а за вас решают.
Например, условно, есть кейс на строительство паблик скул в каком-то городке в Айове. Эта статья расходов штата финансируется из поступлений от проперти такс.
А недвижимости там не так много как в НЙ и налог не такой высокий как в НДж.
Штат обращается на федеральный уровень за помощью, а в федеральном Бюджете не предусмотрены расходы на такие вещи. Но, можно предложить иностранному лицу такую "инвестицию" в обмен на инвестиционный вариант гринкарты.
Это то, что я выяснил на момент принятия решения и начале поиска своего пути.
И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы.
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rjkz
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 01:44
rjkz написав:
И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы.
А зачем??? Мне кажется, люди, способные в легкую выложить 500 тыс., не особо нуждаются в работе лицензированным сантехником за 80 баксов/час (хотя, кто знает?). Собственно, что им дает это ПМЖ?
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 02:10
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы.
А зачем??? Мне кажется, люди, способные в легкую выложить 500 тыс., не особо нуждаются в работе лицензированным сантехником за 80 баксов/час (хотя, кто знает?). Собственно, что им дает это ПМЖ?
Тому що це піздьож від rjkz, як завжди.
Там ємність 10000 віз на рік, і вона ніколи не забивалася. Термін очікування EB-5 залежить від сервіс-центру і бюрократії, можна вкластися в 6 місяців.
How long does it take to get EB-5 visa?
For investors present in the USA, I-485 Processing time of USA investment Green card application to Adjust Status is 7 to 29 months depending on the service center.
For investors outside of the US, the National Visa Center and Consular process takes around 6 to 12 months.
Повна статистика з усіх типів віз викладається регулярно у Visa Bulletin, і цифри по "золотій" грінкарті падають:
2018:7468
2019:7652
2020:2253
2021:1809
(для порівняння по родинних зв'язках отримують грінкард до чверті мільйона на рік)
І вона явно не сантехнікам потрібна, хтось веде великий бізнес у США і для нього це копійки, хтось накопичив достатньо на пенсію у Флориді тощо, кажуть там багато китайців та індійців, що "накрали" у себе в країнах, саудити тощо.
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zerocool
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 03:13
zerocool написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав:
И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы.
А зачем??? Мне кажется, люди, способные в легкую выложить 500 тыс., не особо нуждаются в работе лицензированным сантехником за 80 баксов/час (хотя, кто знает?). Собственно, что им дает это ПМЖ?
Тому що це піздьож від rjkz, як завжди.
Там ємність 10000 віз на рік, і вона ніколи не забивалася. Термін очікування EB-5 залежить від сервіс-центру і бюрократії, можна вкластися в 6 місяців.
How long does it take to get EB-5 visa?
For investors present in the USA, I-485 Processing time of USA investment Green card application to Adjust Status is 7 to 29 months depending on the service center.
For investors outside of the US, the National Visa Center and Consular process takes around 6 to 12 months.
Повна статистика з усіх типів віз викладається регулярно у Visa Bulletin, і цифри по "золотій" грінкарті падають:
2018:7468
2019:7652
2020:2253
2021:1809
(для порівняння по родинних зв'язках отримують грінкард до чверті мільйона на рік)
І вона явно не сантехнікам потрібна, хтось веде великий бізнес у США і для нього це копійки, хтось накопичив достатньо на пенсію у Флориді тощо, кажуть там багато китайців та індійців, що "накрали" у себе в країнах, саудити тощо.
несмотря что в понимании крутогонуля, все что я пишу - звиздеж, но даже он не отрицает на что идут эти "инвестиции".
Это уже прогресс.
Может еше и дождемся, когда он нам расскажет акуительную историю своего успеха в США, после чего он победителем вернулся (почему-то) в Украину.
Людей, готовых фактически купить гринку или PR очень немало по всему миру.
Почему-то очень много из Индии.
Ах, да, на момент поиска своего пути, я интересовался временем ожидания так-же.
Не скрою, что инвесторская виза меня интересовала не очень
. И руководствовался таблицей, выложенной на каком-то левом сайте, но то что меня интересовало и было перепроверенно звонком в Коннектикут (если вы знаете о чем это) и эти данные совпали +/-. Вопрос по инвестиционной визе не задавался.
Нищеброд, понимаете-ли. Не готов поллимона отстегнуть. Шопаделать.
На тему ведения бизнеса.
Такому крутому
знатоку как зерокул, стоило-бы знать, что бизнес в США можно вести и с вполне доступной В1/В2.
Зерокул КАНЕШНА это знал, но забыл сказать. Поэтому ляпнул то, что в голову пришло не подумав, впрочем, думать это не крутогонуля удел.
Теперь что касается "падения" интереса к инвестиционным визам.
Я даже не пытаюсь проверить то, что наш недалекий коллега выложил.
Но любой школьник ему тут-же заорет
"Дядя! Так в 2020 началась ПАНДЕМИЯ ковида! США закрылись на прием эмигрантов!
Самолеты даже не летали! Конечно цифры упали! Ты мозг-то включи прежде чем свои цифры на вентилятор набрасывать!"
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rjkz
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:09
500k по EB-5 - то було до березня 2022. Зараз вже мінімум 800к вічнозелених треба готувати. А враховуючи різні комісії і супутні витрати, то вийде як мінімум мільйон. Ця інвестиція буде у комерційний об'єкт. Щось, що створить робочі місця. Школу або дорогу на ваші гроші ніхто будувати не буде.
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