#<1 ... 161162163164 Додано: Сер 14 вер, 2022 22:26 Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.

Додано: Чет 15 вер, 2022 00:17 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано. А ніхто не примушував, він сам зрозумів, як треба зробити. Йому просто натякнули. Хоче подовжити/ отримати внж - волонтёрит. Коли хочеш отримати гарну роботу- теж волонтёриш, бо резюме без цього виглядає погано.



А, то есть проблема в другом.

Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде.

И этого не достаточно.

Канаде не нужны чуваки с бабками.

Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям.

Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK.

Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили".

Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR.

Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега. А, то есть проблема в другом.Чувак решил что у него много бабок и он хочет жить в Канаде.И этого не достаточно.Канаде не нужны чуваки с бабками.Канаде нужны люди, которые будут работать по востребованным специальностям.Эти специальности и их приоритетность изложены в NOK.Вы так написали, что чувак уже решил свои эмигрантские вопросы, а потом его "заставили".Нет. Он приехал туристом и пытается добыть PR.Ну теперь разобрались где лошадь, а где телега.

Впядли он приехал по тур визе. Я написала, что к нему прийшли в течении полугода после приезда. " Пришла" местная власть( не кгб или гестапо:))) Я не скажу про США и Канаду( хотя, думаю, +- логическая цепочка однакова), напишу про Европу. Например, до полученя пмж, надо прожить какое- то врем'я на внж. Внж дается на " основании", например, работа/ учеба на год- два. Через год- два тебе надо внж продлевать, поєтому надо представить в миграционную службу минимум документи, подтверждающие твое " основание" + подтверждение того, что тебе есть где и за что жить. То есть для продления внж ему тоже надо било показать деятельность. Впядли он приехал по тур визе. Я написала, что к нему прийшли в течении полугода после приезда. " Пришла" местная власть( не кгб или гестапо:))) Я не скажу про США и Канаду( хотя, думаю, +- логическая цепочка однакова), напишу про Европу. Например, до полученя пмж, надо прожить какое- то врем'я на внж. Внж дается на " основании", например, работа/ учеба на год- два. Через год- два тебе надо внж продлевать, поєтому надо представить в миграционную службу минимум документи, подтверждающие твое " основание" + подтверждение того, что тебе есть где и за что жить. То есть для продления внж ему тоже надо било показать деятельность.



Моим запасным вариантом была Канада.

Так что я занимался изучением этого вопроса.

Он приехал по турвизе.

И полгода он вполне мог по ней быть.

Стандартный вариант - через систему Экспресс-энтри. Если-бы он ее прошел, то он по приезду имел-бы PR, который дает все права проживания в Канаде.

Мне и показалось дичью то, что Вы сначала написали.

Попытка добыть PR как-то объясняет ту ситуацию.

Моим запасным вариантом была Канада.Так что я занимался изучением этого вопроса.Он приехал по турвизе.И полгода он вполне мог по ней быть.Стандартный вариант - через систему Экспресс-энтри. Если-бы он ее прошел, то он по приезду имел-бы PR, который дает все права проживания в Канаде.Мне и показалось дичью то, что Вы сначала написали.Попытка добыть PR как-то объясняет ту ситуацию.Больше у меня вариантов нет.

Додано: Чет 15 вер, 2022 00:24 phantom_systems написав: Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию. Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.



Да, можно.

Но, есть нюансы.

Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.

Да, можно.Но, есть нюансы.Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.

Додано: Чет 15 вер, 2022 13:38 rjkz написав: phantom_systems написав: Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию. Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.



Да, можно.

Но, есть нюансы.

Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.

Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться. Да, можно.Но, есть нюансы.Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.

Сейчас проще и сложнее одновременно. Делаете старт-ап, сами или фактически финансируете реальных основателей, оставаясь на номинальной должности, всё красиво оформляете с бизнес-планом и подаётесь на ПМЖ. Шансы оч хорошие, а взлетит старт-ап или нет, дело такое.

Додано: Чет 15 вер, 2022 20:30 phantom_systems написав: rjkz написав: phantom_systems написав: Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию. Вообще-то и в США, и в Канаде можно получить ПМЖ как инвестор, но для этого нужно иметь явно не меньше ляма баксов и хорошую репутацию.



Да, можно.

Но, есть нюансы.

Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.

Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться. Да, можно.Но, есть нюансы.Во первых, есть разные инвестиционные визы, минимум было от 500 куе.Проблема в том, что во-первых вы эти деньги инвестируете в какие-то общественно значимые инфраструктурные проекты и фактически с ними прощаетесь, а во-вторых, желающих таким образом "купить" гринкарту в США или PR Канады столько, что очередь на очень и очень долгие годы. Успеете состариться.

Сейчас проще и сложнее одновременно. Делаете старт-ап, сами или фактически финансируете реальных основателей, оставаясь на номинальной должности, всё красиво оформляете с бизнес-планом и подаётесь на ПМЖ. Шансы оч хорошие, а взлетит старт-ап или нет, дело такое. Сейчас проще и сложнее одновременно. Делаете старт-ап, сами или фактически финансируете реальных основателей, оставаясь на номинальной должности, всё красиво оформляете с бизнес-планом и подаётесь на ПМЖ. Шансы оч хорошие, а взлетит старт-ап или нет, дело такое.



Нет, это не вы решаете куда инвестировать, а за вас решают.

Например, условно, есть кейс на строительство паблик скул в каком-то городке в Айове. Эта статья расходов штата финансируется из поступлений от проперти такс.

А недвижимости там не так много как в НЙ и налог не такой высокий как в НДж.

Штат обращается на федеральный уровень за помощью, а в федеральном Бюджете не предусмотрены расходы на такие вещи. Но, можно предложить иностранному лицу такую "инвестицию" в обмен на инвестиционный вариант гринкарты.

Это то, что я выяснил на момент принятия решения и начале поиска своего пути.

Нет, это не вы решаете куда инвестировать, а за вас решают.Например, условно, есть кейс на строительство паблик скул в каком-то городке в Айове. Эта статья расходов штата финансируется из поступлений от проперти такс.А недвижимости там не так много как в НЙ и налог не такой высокий как в НДж.Штат обращается на федеральный уровень за помощью, а в федеральном Бюджете не предусмотрены расходы на такие вещи. Но, можно предложить иностранному лицу такую "инвестицию" в обмен на инвестиционный вариант гринкарты.Это то, что я выяснил на момент принятия решения и начале поиска своего пути.И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы.

Додано: П'ят 16 вер, 2022 01:44 rjkz написав: И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы. И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы.

А зачем??? Мне кажется, люди, способные в легкую выложить 500 тыс., не особо нуждаются в работе лицензированным сантехником за 80 баксов/час (хотя, кто знает?). Собственно, что им дает это ПМЖ?

Додано: П'ят 16 вер, 2022 02:10 Gastarbaiter написав: rjkz написав: И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы. И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы.

А зачем??? Мне кажется, люди, способные в легкую выложить 500 тыс., не особо нуждаются в работе лицензированным сантехником за 80 баксов/час (хотя, кто знает?). Собственно, что им дает это ПМЖ?

Тому що це піздьож від rjkz, як завжди.

Там ємність 10000 віз на рік, і вона ніколи не забивалася. Термін очікування EB-5 залежить від сервіс-центру і бюрократії, можна вкластися в 6 місяців.



How long does it take to get EB-5 visa?

For investors present in the USA, I-485 Processing time of USA investment Green card application to Adjust Status is 7 to 29 months depending on the service center.

For investors outside of the US, the National Visa Center and Consular process takes around 6 to 12 months.



Повна статистика з усіх типів віз викладається регулярно у Visa Bulletin, і цифри по "золотій" грінкарті падають:

2018:7468

2019:7652

2020:2253

2021:1809

(для порівняння по родинних зв'язках отримують грінкард до чверті мільйона на рік)



Тому що це піздьож від rjkz, як завжди.

Там ємність 10000 віз на рік, і вона ніколи не забивалася. Термін очікування EB-5 залежить від сервіс-центру і бюрократії, можна вкластися в 6 місяців.

How long does it take to get EB-5 visa?

For investors present in the USA, I-485 Processing time of USA investment Green card application to Adjust Status is 7 to 29 months depending on the service center.

For investors outside of the US, the National Visa Center and Consular process takes around 6 to 12 months.

Повна статистика з усіх типів віз викладається регулярно у Visa Bulletin, і цифри по "золотій" грінкарті падають:

2018:7468

2019:7652

2020:2253

2021:1809

(для порівняння по родинних зв'язках отримують грінкард до чверті мільйона на рік)

І вона явно не сантехнікам потрібна, хтось веде великий бізнес у США і для нього це копійки, хтось накопичив достатньо на пенсію у Флориді тощо, кажуть там багато китайців та індійців, що "накрали" у себе в країнах, саудити тощо.

Додано: П'ят 16 вер, 2022 03:13 zerocool написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы. И еще раз - очередь желающих так "проинвестировать" 500+куе что в Канаду что в США на долгие годы.

А зачем??? Мне кажется, люди, способные в легкую выложить 500 тыс., не особо нуждаются в работе лицензированным сантехником за 80 баксов/час (хотя, кто знает?). Собственно, что им дает это ПМЖ?

А зачем??? Мне кажется, люди, способные в легкую выложить 500 тыс., не особо нуждаются в работе лицензированным сантехником за 80 баксов/час (хотя, кто знает?). Собственно, что им дает это ПМЖ? А зачем??? Мне кажется, люди, способные в легкую выложить 500 тыс., не особо нуждаются в работе лицензированным сантехником за 80 баксов/час (хотя, кто знает?). Собственно, что им дает это ПМЖ?

Тому що це піздьож від rjkz, як завжди.

Там ємність 10000 віз на рік, і вона ніколи не забивалася. Термін очікування EB-5 залежить від сервіс-центру і бюрократії, можна вкластися в 6 місяців.



How long does it take to get EB-5 visa?

For investors present in the USA, I-485 Processing time of USA investment Green card application to Adjust Status is 7 to 29 months depending on the service center.

For investors outside of the US, the National Visa Center and Consular process takes around 6 to 12 months.



Повна статистика з усіх типів віз викладається регулярно у Visa Bulletin, і цифри по "золотій" грінкарті падають:

2018:7468

2019:7652

2020:2253

2021:1809

(для порівняння по родинних зв'язках отримують грінкард до чверті мільйона на рік)



І вона явно не сантехнікам потрібна, хтось веде великий бізнес у США і для нього це копійки, хтось накопичив достатньо на пенсію у Флориді тощо, кажуть там багато китайців та індійців, що "накрали" у себе в країнах, саудити тощо. Тому що це піздьож від rjkz, як завжди.Там ємність 10000 віз на рік, і вона ніколи не забивалася. Термін очікування EB-5 залежить від сервіс-центру і бюрократії, можна вкластися в 6 місяців.Повна статистика з усіх типів віз викладається регулярно у Visa Bulletin, і цифри по "золотій" грінкарті падають:2018:74682019:76522020:22532021:1809(для порівняння по родинних зв'язках отримують грінкард до чверті мільйона на рік)І вона явно не сантехнікам потрібна, хтось веде великий бізнес у США і для нього це копійки, хтось накопичив достатньо на пенсію у Флориді тощо, кажуть там багато китайців та індійців, що "накрали" у себе в країнах, саудити тощо.





несмотря что в понимании крутогонуля, все что я пишу - звиздеж, но даже он не отрицает на что идут эти "инвестиции".

Это уже прогресс.

Может еше и дождемся, когда он нам расскажет акуительную историю своего успеха в США, после чего он победителем вернулся (почему-то) в Украину.

Людей, готовых фактически купить гринку или PR очень немало по всему миру.

Почему-то очень много из Индии.

Ах, да, на момент поиска своего пути, я интересовался временем ожидания так-же.

Не скрою, что инвесторская виза меня интересовала не очень . И руководствовался таблицей, выложенной на каком-то левом сайте, но то что меня интересовало и было перепроверенно звонком в Коннектикут (если вы знаете о чем это) и эти данные совпали +/-. Вопрос по инвестиционной визе не задавался.



Нищеброд, понимаете-ли. Не готов поллимона отстегнуть. Шопаделать.



На тему ведения бизнеса.

Такому крутому знатоку как зерокул, стоило-бы знать, что бизнес в США можно вести и с вполне доступной В1/В2.

Зерокул КАНЕШНА это знал, но забыл сказать. Поэтому ляпнул то, что в голову пришло не подумав, впрочем, думать это не крутогонуля удел.



Теперь что касается "падения" интереса к инвестиционным визам.

Я даже не пытаюсь проверить то, что наш недалекий коллега выложил.

Но любой школьник ему тут-же заорет

"Дядя! Так в 2020 началась ПАНДЕМИЯ ковида! США закрылись на прием эмигрантов!

несмотря что в понимании крутогонуля, все что я пишу - звиздеж, но даже он не отрицает на что идут эти "инвестиции".Это уже прогресс.Может еше и дождемся, когда он нам расскажет акуительную историю своего успеха в США, после чего он победителем вернулся (почему-то) в Украину.Людей, готовых фактически купить гринку или PR очень немало по всему миру.Почему-то очень много из Индии.Ах, да, на момент поиска своего пути, я интересовался временем ожидания так-же.Не скрою, что инвесторская виза меня интересовала не очень. И руководствовался таблицей, выложенной на каком-то левом сайте, но то что меня интересовало и было перепроверенно звонком в Коннектикут (если вы знаете о чем это) и эти данные совпали +/-. Вопрос по инвестиционной визе не задавался.Нищеброд, понимаете-ли. Не готов поллимона отстегнуть. Шопаделать.На тему ведения бизнеса.Такому крутому знатоку как зерокул, стоило-бы знать, что бизнес в США можно вести и с вполне доступной В1/В2.Зерокул КАНЕШНА это знал, но забыл сказать. Поэтому ляпнул то, что в голову пришло не подумав, впрочем, думать это не крутогонуля удел.Теперь что касается "падения" интереса к инвестиционным визам.Я даже не пытаюсь проверить то, что наш недалекий коллега выложил.Но любой школьник ему тут-же заорет"Дядя! Так в 2020 началась ПАНДЕМИЯ ковида! США закрылись на прием эмигрантов!Самолеты даже не летали! Конечно цифры упали! Ты мозг-то включи прежде чем свои цифры на вентилятор набрасывать!"

Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:09 500k по EB-5 - то було до березня 2022. Зараз вже мінімум 800к вічнозелених треба готувати. А враховуючи різні комісії і супутні витрати, то вийде як мінімум мільйон. Ця інвестиція буде у комерційний об'єкт. Щось, що створить робочі місця. Школу або дорогу на ваші гроші ніхто будувати не буде.

