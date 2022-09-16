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Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:58
Про заробітчанство та нелегку чоловічу долю
Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:22
rjkz
А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались? По идее, они уже изначально нарушили закон и путь к легализации становится сложным
Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...
Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство.
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