Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 162163164165 Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:58 Про заробітчанство та нелегку чоловічу долю https://t.me/RedditUkraine/2982 vitaliian

Повідомлень: 14546 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2072 раз. Подякували: 2918 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:22 rjkz

А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались? По идее, они уже изначально нарушили закон и путь к легализации становится сложным San

Повідомлень: 33452 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2317 раз. Подякували: 2576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:42 Re: Еміграція, заробітчанство San написав: А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались? А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались?

Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...

Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство. Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство. TUR

Повідомлень: 111 З нами з: 05.04.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08 TUR написав: San написав: А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались? А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались?

Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...

Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство. Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство.

я че-то думаю, что тяжело натянуть сову на глобус и получить политубежище в США.

В наших одиноких девушек\женщин я еще верю, но как остальные легализируются, кто семьями, наши мужики? я че-то думаю, что тяжело натянуть сову на глобус и получить политубежище в США.В наших одиноких девушек\женщин я еще верю, но как остальные легализируются, кто семьями, наши мужики? San

Повідомлень: 33452 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2317 раз. Подякували: 2576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:25 Не стоит надеяться на политическое убежище в США.

За всю историю моих приятелей такой статус получил только один человек - студент из числа крымских татар.

Он в мае 2014 совершенно официально и легально поехал по заранее запланированному плану в США в составе крымско-татарской делегации, принял участие в организованных там диспутах.

Об этом узнали оккупанты и отчислили его из одного из крымский университетов.

Он и подал сразу на получение статуса политического беженца.

Там все было непросто: подать то подал, ему разрешили остаться и даже дали разрешение на работу. Но решение много лет не принимали. При этом покидать территорию США он не имел права. Блокировали получение визы его матерью и сестрой. Но работать смог - устроился на работу примерно на 100 000$ в год, живет в Чикаго.

Чем закончилось точно не знаю, выслал мне фото новой купленной крутой тачки и дома, который арендует в пригороде.

Планирую его проведать в октябре - вылетаю по делам в США.

Но это однозначно не тот путь, по которому получится пойти. Там все непросто.

Реальным есть другой путь, реализованный друзьями приятеля: въезд по визе В1/В2, покупка бизнеса на сумму 500 000$, работа нанятого адвоката, сохранение этого бизнеса, получение Грин-карты.

Это работает.

В принципе не так дорого: я смотрю на тачки, которые сейчас ездят по всей Анталии - все с украинскими номерами - тут таким тачкам дивятся реально - тачку продал - вместе с номерами 8888, 8877, 7788, 9999, 6666, 0001 (чисто украинское понты), бизнес купил - все ОК.

Вот об этом стоит подумать. akurt

Повідомлень: 6953 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2722 раз. Подякували: 936 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 162163164165 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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