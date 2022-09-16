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Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:58
Про заробітчанство та нелегку чоловічу долю
Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:22
rjkz
А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались? По идее, они уже изначально нарушили закон и путь к легализации становится сложным
Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...
Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08
я че-то думаю, что тяжело натянуть сову на глобус и получить политубежище в США.
В наших одиноких девушек\женщин я еще верю, но как остальные легализируются, кто семьями, наши мужики?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:25
Не стоит надеяться на политическое убежище в США.
За всю историю моих приятелей такой статус получил только один человек - студент из числа крымских татар.
Он в мае 2014 совершенно официально и легально поехал по заранее запланированному плану в США в составе крымско-татарской делегации, принял участие в организованных там диспутах.
Об этом узнали оккупанты и отчислили его из одного из крымский университетов.
Он и подал сразу на получение статуса политического беженца.
Там все было непросто: подать то подал, ему разрешили остаться и даже дали разрешение на работу. Но решение много лет не принимали. При этом покидать территорию США он не имел права. Блокировали получение визы его матерью и сестрой. Но работать смог - устроился на работу примерно на 100 000$ в год, живет в Чикаго.
Чем закончилось точно не знаю, выслал мне фото новой купленной крутой тачки и дома, который арендует в пригороде.
Планирую его проведать в октябре - вылетаю по делам в США.
Но это однозначно не тот путь, по которому получится пойти. Там все непросто.
Реальным есть другой путь, реализованный друзьями приятеля: въезд по визе В1/В2, покупка бизнеса на сумму 500 000$, работа нанятого адвоката, сохранение этого бизнеса, получение Грин-карты.
Это работает.
В принципе не так дорого: я смотрю на тачки, которые сейчас ездят по всей Анталии - все с украинскими номерами - тут таким тачкам дивятся реально - тачку продал - вместе с номерами 8888, 8877, 7788, 9999, 6666, 0001 (чисто украинское понты), бизнес купил - все ОК.
Вот об этом стоит подумать.
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