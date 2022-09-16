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Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:58
Про заробітчанство та нелегку чоловічу долю
Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:22
rjkz
А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались? По идее, они уже изначально нарушили закон и путь к легализации становится сложным
Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...
Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08
я че-то думаю, что тяжело натянуть сову на глобус и получить политубежище в США.
В наших одиноких девушек\женщин я еще верю, но как остальные легализируются, кто семьями, наши мужики?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:25
Не стоит надеяться на политическое убежище в США.
За всю историю моих приятелей такой статус получил только один человек - студент из числа крымских татар.
Он в мае 2014 совершенно официально и легально поехал по заранее запланированному плану в США в составе крымско-татарской делегации, принял участие в организованных там диспутах.
Об этом узнали оккупанты и отчислили его из одного из крымский университетов.
Он и подал сразу на получение статуса политического беженца.
Там все было непросто: подать то подал, ему разрешили остаться и даже дали разрешение на работу. Но решение много лет не принимали. При этом покидать территорию США он не имел права. Блокировали получение визы его матерью и сестрой. Но работать смог - устроился на работу примерно на 100 000$ в год, живет в Чикаго.
Чем закончилось точно не знаю, выслал мне фото новой купленной крутой тачки и дома, который арендует в пригороде.
Планирую его проведать в октябре - вылетаю по делам в США.
Но это однозначно не тот путь, по которому получится пойти. Там все непросто.
Реальным есть другой путь, реализованный друзьями приятеля: въезд по визе В1/В2, покупка бизнеса на сумму 500 000$, работа нанятого адвоката, сохранение этого бизнеса, получение Грин-карты.
Это работает.
В принципе не так дорого: я смотрю на тачки, которые сейчас ездят по всей Анталии - все с украинскими номерами - тут таким тачкам дивятся реально - тачку продал - вместе с номерами 8888, 8877, 7788, 9999, 6666, 0001 (чисто украинское понты), бизнес купил - все ОК.
Вот об этом стоит подумать.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:45
TUR правильно написал.
Насчет ПУ, если кейс реальный, то в зависимости от штата вероятность благоприятного решения высока. Наиболее лояльные НЙ и Калифорния.
Очередь действительно долгая, но это все время ожидания люди живут американской жизнью. В свое время Трамп пытался пресечь практику подачи на ПУ ради этих лет ожидания и ввел правило, что решение по кейсу должно приниматься в течении 21 дня. Это реально испортило настроение тем, кто так собирался поступить не имея реального кейса и обрадовало тех, кто был близок к рассмотрению. Фактически в тот момент очередь начала идти с конца.
Я знаю несколько людей в такой ситуации. Один приехал в 2017 году и в 2021 купил дом в мортгидж. При этом переехал в НДЖ и по идее его кейс должны были перевести туда и соответственно в конец очереди. Может ради этого так и сделал, потому что ради этого ему прищлось уволиться с неплохой как для ньюкамера работы. Из того, что он мне рассказал про свой кейс - там все просто за уши притянуто, но он сказал, что будет подавать аппеляцию, а это еще несколько лет.
Кроме того, надеется что его ассимиляция позволит ему выиграть. Дом он уже купил, открыл ЛЛС с копеечным оборотом, мащину, дети учатся.
Сейчас у меня подчиненный тоже в статусе пендинг ПУ.
Раньше даже даже домашнее насилие рассматривали как основание для предоставления ПУ. Сейчас вроде нет. Хотя на самом деле, то что обычному человеку кажется обыденной ситуацией, адвокаты зачастую в этом видят основание для кейса.
Снйчас белорусам практически ничего и доказывать не надо.
И росиянам.
Для украинцев 2 программы из-за войны. Но они лимитированы во времени.
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