RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:58

Про заробітчанство та нелегку чоловічу долю

https://t.me/RedditUkraine/2982
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14632
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:22

rjkz
А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались? По идее, они уже изначально нарушили закон и путь к легализации становится сложным
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33455
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2317 раз.
Подякували: 2576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  San написав:А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались?

Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...
Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 05.04.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08

  TUR написав:
  San написав:А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались?

Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...
Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство.

я че-то думаю, что тяжело натянуть сову на глобус и получить политубежище в США.
В наших одиноких девушек\женщин я еще верю, но как остальные легализируются, кто семьями, наши мужики?
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33455
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2317 раз.
Подякували: 2576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:25

Не стоит надеяться на политическое убежище в США.
За всю историю моих приятелей такой статус получил только один человек - студент из числа крымских татар.
Он в мае 2014 совершенно официально и легально поехал по заранее запланированному плану в США в составе крымско-татарской делегации, принял участие в организованных там диспутах.
Об этом узнали оккупанты и отчислили его из одного из крымский университетов.
Он и подал сразу на получение статуса политического беженца.
Там все было непросто: подать то подал, ему разрешили остаться и даже дали разрешение на работу. Но решение много лет не принимали. При этом покидать территорию США он не имел права. Блокировали получение визы его матерью и сестрой. Но работать смог - устроился на работу примерно на 100 000$ в год, живет в Чикаго.
Чем закончилось точно не знаю, выслал мне фото новой купленной крутой тачки и дома, который арендует в пригороде.
Планирую его проведать в октябре - вылетаю по делам в США.
Но это однозначно не тот путь, по которому получится пойти. Там все непросто.
Реальным есть другой путь, реализованный друзьями приятеля: въезд по визе В1/В2, покупка бизнеса на сумму 500 000$, работа нанятого адвоката, сохранение этого бизнеса, получение Грин-карты.
Это работает.
Вот об этом стоит подумать.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 вер, 2022 03:46, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6974
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:45

  San написав:
  TUR написав:
  San написав:А как в итоге легализируются те украинцы, которые приехали в США не по выигранной гринке и не по рабочим визам, а по визам B1/B2 и остались?

Подаются на изменение статуса и категории визы по замужеству(женитьбе), запрашивают политубежище и др. Все легально но очень долго...
Другое дело, что после данных действий, у ближайших родственников нет шансов получить не иммиграционную визу (В1/В2) например, пока сменившие статус не получат гражданство.

я че-то думаю, что тяжело натянуть сову на глобус и получить политубежище в США.
В наших одиноких девушек\женщин я еще верю, но как остальные легализируются, кто семьями, наши мужики?


TUR правильно написал.
Насчет ПУ, если кейс реальный, то в зависимости от штата вероятность благоприятного решения высока. Наиболее лояльные НЙ и Калифорния.
Очередь действительно долгая, но это все время ожидания люди живут американской жизнью. В свое время Трамп пытался пресечь практику подачи на ПУ ради этих лет ожидания и ввел правило, что решение по кейсу должно приниматься в течении 21 дня. Это реально испортило настроение тем, кто так собирался поступить не имея реального кейса и обрадовало тех, кто был близок к рассмотрению. Фактически в тот момент очередь начала идти с конца.
Я знаю несколько людей в такой ситуации. Один приехал в 2017 году и в 2021 купил дом в мортгидж. При этом переехал в НДЖ и по идее его кейс должны были перевести туда и соответственно в конец очереди. Может ради этого так и сделал, потому что ради этого ему прищлось уволиться с неплохой как для ньюкамера работы. Из того, что он мне рассказал про свой кейс - там все просто за уши притянуто, но он сказал, что будет подавать аппеляцию, а это еще несколько лет.
Кроме того, надеется что его ассимиляция позволит ему выиграть. Дом он уже купил, открыл ЛЛС с копеечным оборотом, мащину, дети учатся.
Сейчас у меня подчиненный тоже в статусе пендинг ПУ.
Раньше даже даже домашнее насилие рассматривали как основание для предоставления ПУ. Сейчас вроде нет. Хотя на самом деле, то что обычному человеку кажется обыденной ситуацией, адвокаты зачастую в этом видят основание для кейса.
Снйчас белорусам практически ничего и доказывать не надо.
И росиянам.
Для украинцев 2 программы из-за войны. Но они лимитированы во времени.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13748
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7179 раз.
Подякували: 4241 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:11

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13748
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7179 раз.
Подякували: 4241 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:48

  rjkz написав:

Зря они это делают!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6626
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1419 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:35

  BIGor написав:Зря они это делают!

И я в шоке. За последнюю неделю столько єтих рож появилось: мань-а- мань.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 132
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 162163164165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2799)
02.10.2022 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.