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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.
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