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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:36
rjkz написав:
расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?
Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:14
BIGor написав: rjkz написав:
расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?
Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.
У демократии есть недостатки.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:34
rjkz написав:Wisznia2021
, самое лучшее - это Майдан на красно-черной площади.
Но можно и не дождаться.
Что в таком случае меньщее зло - расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?
Сам не в восторге от того, что они уже понаехивают.
Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично
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