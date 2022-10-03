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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:14

  BIGor написав:
  rjkz написав:расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.


У демократии есть недостатки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:34

  rjkz написав:Wisznia2021, самое лучшее - это Майдан на красно-черной площади.
Но можно и не дождаться.
Что в таком случае меньщее зло - расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?
Сам не в восторге от того, что они уже понаехивают.

Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично

Ну і як німці солідарно понесли відповідальність після 45-го?

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3493708-denacifikacia-pospravznomu-ak-nimeccina-i-nimci-ocisalisa-vid-gitlerizmu.html
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