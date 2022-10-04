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#<1 ... 163164165166 Додано: Пон 03 жов, 2022 08:36 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины? расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска. Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска. BIGor

Повідомлень: 6627 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1050 раз. Подякували: 1420 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 жов, 2022 13:14 BIGor написав: rjkz написав: расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины? расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска. Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.



У демократии есть недостатки. У демократии есть недостатки. rjkz

Повідомлень: 13750 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7179 раз. Подякували: 4241 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 жов, 2022 17:34 rjkz написав: Wisznia2021, самое лучшее - это Майдан на красно-черной площади.

Но можно и не дождаться.

Что в таком случае меньщее зло - расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Сам не в восторге от того, что они уже понаехивают. , самое лучшее - это Майдан на красно-черной площади.Но можно и не дождаться.Что в таком случае меньщее зло - расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?Сам не в восторге от того, что они уже понаехивают.

Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично Wisznia2021 Повідомлень: 133 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 жов, 2022 20:21 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично

Ну і як німці солідарно понесли відповідальність після 45-го?



https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3493708-denacifikacia-pospravznomu-ak-nimeccina-i-nimci-ocisalisa-vid-gitlerizmu.html Ну і як німці солідарно понесли відповідальність після 45-го? AG_ Повідомлень: 66 З нами з: 30.09.12 Подякував: 8 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 01:41 rjkz написав: У демократии есть недостатки. У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд? Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд? NetSerpent

Повідомлень: 680 З нами з: 24.05.09 Подякував: 237 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 163164165166 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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