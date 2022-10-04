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rjkz написав:Wisznia2021, самое лучшее - это Майдан на красно-черной площади. Но можно и не дождаться. Что в таком случае меньщее зло - расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины? Сам не в восторге от того, что они уже понаехивают.
Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично
Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
Украину никто не хочет ослабить, а у РФ отобрать будущее до полной сдачи ядерки все ой как хотят. Полит убежище выдают не первому попросившему.