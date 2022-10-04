Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 08:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 03 жов, 2022 13:14
Додано: Пон 03 жов, 2022 17:34
Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну і як німці солідарно понесли відповідальність після 45-го?
Додано: Вів 04 жов, 2022 01:41
Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
Додано: Вів 04 жов, 2022 08:02
Украину никто не хочет ослабить, а у РФ отобрать будущее до полной сдачи ядерки все ой как хотят. Полит убежище выдают не первому попросившему.
Додано: Вів 04 жов, 2022 09:15
Мир не идеален.
Шопаделать.
Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.
Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".
То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".
Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.
Но для политубежища это железный аргумент.
А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.
ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.
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