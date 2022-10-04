RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6627
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:14

  BIGor написав:
  rjkz написав:расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.


У демократии есть недостатки.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13751
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7179 раз.
Подякували: 4242 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:34

  rjkz написав:Wisznia2021, самое лучшее - это Майдан на красно-черной площади.
Но можно и не дождаться.
Что в таком случае меньщее зло - расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?
Сам не в восторге от того, что они уже понаехивают.

Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично
Wisznia2021
 
Повідомлень: 133
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично

Ну і як німці солідарно понесли відповідальність після 45-го?

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3493708-denacifikacia-pospravznomu-ak-nimeccina-i-nimci-ocisalisa-vid-gitlerizmu.html
AG_
 
Повідомлень: 66
З нами з: 30.09.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 01:41

  rjkz написав:У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 680
З нами з: 24.05.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:02

  NetSerpent написав:
  rjkz написав:У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?

Украину никто не хочет ослабить, а у РФ отобрать будущее до полной сдачи ядерки все ой как хотят. Полит убежище выдают не первому попросившему.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3521
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 09:15

  NetSerpent написав:
  rjkz написав:У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?


Мир не идеален.
Шопаделать.
Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.
Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".
То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".
Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.
Но для политубежища это железный аргумент.
А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.
ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13751
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7179 раз.
Подякували: 4242 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:51

  rjkz написав:
  NetSerpent написав:
  rjkz написав:У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?


Мир не идеален.
Шопаделать.
Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.
Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".
То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".
Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.

Но для политубежища это железный аргумент.
А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.
ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.


Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні. Чим москалі кращі, якщо вони самі 20 років голосували за таку політичну повістку? Щось у ваших аргументах не сходиться.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 01.04.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.