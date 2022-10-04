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rjkz написав:Wisznia2021, самое лучшее - это Майдан на красно-черной площади. Но можно и не дождаться. Что в таком случае меньщее зло - расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины? Сам не в восторге от того, что они уже понаехивают.
Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично
Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
Украину никто не хочет ослабить, а у РФ отобрать будущее до полной сдачи ядерки все ой как хотят. Полит убежище выдают не первому попросившему.
Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
Мир не идеален. Шопаделать. Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ. Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что". То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать". Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против. Но для политубежища это железный аргумент. А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ. ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.
Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
Мир не идеален. Шопаделать. Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ. Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что". То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать". Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.
Но для политубежища это железный аргумент. А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ. ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.
Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні. Чим москалі кращі, якщо вони самі 20 років голосували за таку політичну повістку? Щось у ваших аргументах не сходиться.