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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:14

  BIGor написав:
  rjkz написав:расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?

Германия и Кипр уже донарасселялись. Местная вата уже скоро будет вопить ввести войска.


У демократии есть недостатки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:34

  rjkz написав:Wisznia2021, самое лучшее - это Майдан на красно-черной площади.
Но можно и не дождаться.
Что в таком случае меньщее зло - расселить потенциальное пушечное мясо по миру или оставить ресурс пуйлу для того, чтобы посылать убивать граждан Украины?
Сам не в восторге от того, что они уже понаехивают.

Расселение падлов по миру- через время начнут оттуда орать " путин введивойска" и "США/ кипр/.. наш". Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Только как немецкий народ после 45- го- должни солидарно понести за єто ответственности и так, чтоб назватися руцким било стидно и неприлично

Ну і як німці солідарно понесли відповідальність після 45-го?

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3493708-denacifikacia-pospravznomu-ak-nimeccina-i-nimci-ocisalisa-vid-gitlerizmu.html
AG_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 01:41

  rjkz написав:У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:02

  NetSerpent написав:
  rjkz написав:У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?

Украину никто не хочет ослабить, а у РФ отобрать будущее до полной сдачи ядерки все ой как хотят. Полит убежище выдают не первому попросившему.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 09:15

  NetSerpent написав:
  rjkz написав:У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?


Мир не идеален.
Шопаделать.
Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.
Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".
То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".
Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.
Но для политубежища это железный аргумент.
А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.
ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:51

  rjkz написав:
  NetSerpent написав:
  rjkz написав:У демократии есть недостатки.

Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?


Мир не идеален.
Шопаделать.
Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.
Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".
То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".
Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.

Но для политубежища это железный аргумент.
А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.
ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.


Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні. Чим москалі кращі, якщо вони самі 20 років голосували за таку політичну повістку? Щось у ваших аргументах не сходиться.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:46

  drevlyanin написав:
  rjkz написав:
  NetSerpent написав:Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?


Мир не идеален.
Шопаделать.
Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.
Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".
То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".
Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.

Но для политубежища это железный аргумент.
А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.
ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.


Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні. Чим москалі кращі, якщо вони самі 20 років голосували за таку політичну повістку? Щось у ваших аргументах не сходиться.


Как ни печально, но в этом есть своя логика.
Ниже даю сюжет нй новостей (пардон на русском, но проукраинская редакция некогда оппозиционного росийского тв=канала, который закрыли в раше, теперь вещает в США, был один ведущий, который никак не мог усвоить, что В Украине, а не НА. Его заменили), на этот вопрос дает разъяснения эммиграционный адвокат, см с 24.15:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 21:48

  drevlyanin написав:Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.

Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років любуватися не морем і пальмами в Маямі, а твердою шконкою і небом в клітинку. Надто великий ризик.
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