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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 жов, 2022 00:00
NetSerpent написав:
Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт
drevlyanin написав:
Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.
, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.
Ну так і кацапи без повісток приїзджають. Там геть інша логіка.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 00:59
NetSerpent написав: drevlyanin написав:
Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.
Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.
Ему не дадут ПУ.
Нежелание соучаствовать в преступлении (война рф против Украины) и уклонение от мобилизации в армию Украины (жертва агрессии) - это разные случаи.
Прокачать вариант с пацифизмом - надо доказать, что государство Украина не дает альтернативной возможности. В общем, сомневаюсь.
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