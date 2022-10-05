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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 00:00

  NetSerpent написав:
  drevlyanin написав:Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.

Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.


Ну так і кацапи без повісток приїзджають. Там геть інша логіка.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 00:59

  NetSerpent написав:
  drevlyanin написав:Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.

Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.


Ему не дадут ПУ.
Нежелание соучаствовать в преступлении (война рф против Украины) и уклонение от мобилизации в армию Украины (жертва агрессии) - это разные случаи.
Прокачать вариант с пацифизмом - надо доказать, что государство Украина не дает альтернативной возможности. В общем, сомневаюсь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:30

  NetSerpent написав:
  drevlyanin написав:Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.

\\\ якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.

То ли дело на фронте :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:44

  rjkz написав:
  NetSerpent написав:Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?


Мир не идеален.
Шопаделать.
Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.
Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".
То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".
Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.
Но для политубежища это железный аргумент.
А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.
ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.

Тут на днях один кучерявый блогер-путешественник выкатил видос о том, как эти "нежелающие умирать" перебегают через мексиканский кордон в надежде на новую счастливую жизнь. И про политическое убежище разъяснил.
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