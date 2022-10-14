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#<1 ... 164165166167 Додано: Сер 05 жов, 2022 00:00 NetSerpent написав: drevlyanin написав: Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні. Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.

Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик. , а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.



Ну так і кацапи без повісток приїзджають. Там геть інша логіка. Ну так і кацапи без повісток приїзджають. Там геть інша логіка. drevlyanin Повідомлень: 1038 З нами з: 01.04.20 Подякував: 431 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 жов, 2022 00:59 NetSerpent написав: drevlyanin написав: Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні. Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.

Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик. Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.



Ему не дадут ПУ.

Нежелание соучаствовать в преступлении (война рф против Украины) и уклонение от мобилизации в армию Украины (жертва агрессии) - это разные случаи.

Прокачать вариант с пацифизмом - надо доказать, что государство Украина не дает альтернативной возможности. В общем, сомневаюсь. Ему не дадут ПУ.Нежелание соучаствовать в преступлении (война рф против Украины) и уклонение от мобилизации в армию Украины (жертва агрессии) - это разные случаи.Прокачать вариант с пацифизмом - надо доказать, что государство Украина не дает альтернативной возможности. В общем, сомневаюсь. rjkz

Повідомлень: 13773 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7192 раз. Подякували: 4273 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 жов, 2022 14:30 NetSerpent написав: drevlyanin написав: Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні. Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.

\\\ якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик. \\\ якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні.

То ли дело на фронте То ли дело на фронте _hunter Повідомлень: 7186 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 485 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 жов, 2022 20:44 rjkz написав: NetSerpent написав: Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд? Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?



Мир не идеален.

Шопаделать.

Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.

Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".

То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".

Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.

Но для политубежища это железный аргумент.

А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.

ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства. Мир не идеален.Шопаделать.Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.Но для политубежища это железный аргумент.А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.

Тут на днях один кучерявый блогер-путешественник выкатил видос о том, как эти "нежелающие умирать" перебегают через мексиканский кордон в надежде на новую счастливую жизнь. И про политическое убежище разъяснил. Тут на днях один кучерявый блогер-путешественник выкатил видос о том, как эти "нежелающие умирать" перебегают через мексиканский кордон в надежде на новую счастливую жизнь. И про политическое убежище разъяснил. Gastarbaiter Повідомлень: 2213 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 жов, 2022 14:43 Re: Еміграція, заробітчанство Была у меня в подписках одна преподавательница французского в интаграмме, где-то год назад добавил.

Недавно узнал что она срусская - в сторис начала призывать убивать украинцев и что-бы Франция выходила из НАТО. Сама живет во Франции. Вот такие они консервы срусские - на вид нормальные люди, а всередине нацисты. BIGor

Повідомлень: 6671 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:39 Re: Еміграція, заробітчанство Ну от побув я емігрантом вже декілька неділь - зібрав свою першу IKEA. Дуже зручно, на сайті вибираєш меблі, додаєш в кошик - і через день меблі вже в тебе, в нас таке може буде років через 100... на жаль. BIGor

Повідомлень: 6671 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:46 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ну от побув я емігрантом вже декілька неділь - зібрав свою першу IKEA. Дуже зручно, на сайті вибираєш меблі, додаєш в кошик - і через день меблі вже в тебе, в нас таке може буде років через 100... на жаль. В сенсі буде, у нас це вже було і є, давно. Хіба конкретно зараз конкретно Ікеа мабуть не працює В сенсі буде, у нас це вже було і є, давно. Хіба конкретно зараз конкретно Ікеа мабуть не працює Faceless

Модератор Повідомлень: 32142 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7597 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 164165166167 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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