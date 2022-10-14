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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 жов, 2022 00:00
NetSerpent написав:
Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт
drevlyanin написав:
Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.
, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.
Ну так і кацапи без повісток приїзджають. Там геть інша логіка.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 00:59
NetSerpent написав: drevlyanin написав:
Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.
Це потрібно, щоб хлопцеві вже реально дали повістку на фронт, а він якимось чином виїхав з країни, потрапив у США і подав на політичний притулок. Тоді можливо така історія і пройде. Але це дуже важко реалізувати. Плюс якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.
Ему не дадут ПУ.
Нежелание соучаствовать в преступлении (война рф против Украины) и уклонение от мобилизации в армию Украины (жертва агрессии) - это разные случаи.
Прокачать вариант с пацифизмом - надо доказать, что государство Украина не дает альтернативной возможности. В общем, сомневаюсь.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:30
NetSerpent написав: drevlyanin написав:
Зачекайте, так і наш хлоп/дівчина може сказати в штатах: я типу пацифіст/віруючий, зброю до рук принципово брати не можу, а вдома мене візьмуть, без моєї згоди, до війска і можливо вбьють на цій війні.
\\\ якщо хлопець надумає втекти вже після отримання повістки на фронт, то це вже кримінал, і (якщо його зловлять) є реальний шанс наступні кілька років милуватися не морем і пальмами в Маямі, а небом в клітинку лежачи на твердій шконці в рідній Україні. Надто великий ризик.
То ли дело на фронте
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Додано: Сер 05 жов, 2022 20:44
rjkz написав: NetSerpent написав:
Тобто українцям США дає тимчасовий захищений статус на 2 роки - і гудбай назад додому, а рашканам буде відразу видавати політичний притулок і ПМЖ просто тому, що вони (нібито) постраждали і втікають від путінського режиму? Навіщо тоді взагалі така "демократія" потрібна? Де здоровий глузд?
Мир не идеален.
Шопаделать.
Недавно попался сюжет с протестующими против мобилизации росиянцами в НЙ.
Запала фраза " Мы не хотим умирать непонятно за что".
То есть, не "Мы не хотим убивать" не "Мы не хотим, чтобы умирали от росийской агрессии граждане Украины" не "Мы не хотим войны/не хотим воевать".
Просто " МЫ (лично, персонально) не хотим умирать". Это как-бы подразумевает, что если кто-то другой умирает или убивает, то типа они не против.
Но для политубежища это железный аргумент.
А вот "В моей стране война" - не аргумент для предоставления ПУ.
ПУ подразумевает преследование личности со стороны государства.
Тут на днях один кучерявый блогер-путешественник выкатил видос о том, как эти "нежелающие умирать" перебегают через мексиканский кордон в надежде на новую счастливую жизнь. И про политическое убежище разъяснил.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 14:43
Была у меня в подписках одна преподавательница французского в интаграмме, где-то год назад добавил.
Недавно узнал что она срусская - в сторис начала призывать убивать украинцев и что-бы Франция выходила из НАТО. Сама живет во Франции. Вот такие они консервы срусские - на вид нормальные люди, а всередине нацисты.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:39
Ну от побув я емігрантом вже декілька неділь - зібрав свою першу IKEA. Дуже зручно, на сайті вибираєш меблі, додаєш в кошик - і через день меблі вже в тебе, в нас таке може буде років через 100... на жаль.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:46
BIGor написав:Ну от побув я емігрантом вже декілька неділь - зібрав свою першу IKEA. Дуже зручно, на сайті вибираєш меблі, додаєш в кошик - і через день меблі вже в тебе, в нас таке може буде років через 100... на жаль.
В сенсі буде, у нас це вже було і є, давно. Хіба конкретно зараз конкретно Ікеа мабуть не працює
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:56
Faceless написав:
BIGor написав:Ну от побув я емігрантом вже декілька неділь - зібрав свою першу IKEA. Дуже зручно, на сайті вибираєш меблі, додаєш в кошик - і через день меблі вже в тебе, в нас таке може буде років через 100... на жаль.
В сенсі буде, у нас це вже було і є, давно. Хіба конкретно зараз конкретно Ікеа мабуть не працює
Укр IKEA через задницу работает. Половина ассортимента отсутствует по сравнению с Польшей. Цена доставки по стране из Киева невменяемая. Это ещё хорошо, если не побьют в дороге. Да и зачем она нужна, если есть JYSK в каждом облцентре? Заказал через Инет, оплатил и курьер через день-два всё привёз. Либо поехал и сам забрал, если срочно.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:43
Faceless написав:
BIGor написав:Ну от побув я емігрантом вже декілька неділь - зібрав свою першу IKEA. Дуже зручно, на сайті вибираєш меблі, додаєш в кошик - і через день меблі вже в тебе, в нас таке може буде років через 100... на жаль.
В сенсі буде, у нас це вже було і є, давно. Хіба конкретно зараз конкретно Ікеа мабуть не працює
Я ж в Києві не жив роки 3. Там може і є, на території всієї іншої країни - нема.
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