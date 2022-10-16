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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 01:18

rjkz Здесь папа не нужен. Поляки отлично справляются с мужской работой. Женщины с детьми нужны. В отличии работать, у поляков не сильно хорошо получается размножаться на территории ЮК.
Grand Touring
 
Повідомлень: 978
З нами з: 23.03.20
Подякував: 307 раз.
Подякували: 323 раз.
 
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  #<1 ... 165166167168
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