|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 жов, 2022 01:18
rjkz Здесь папа не нужен. Поляки отлично справляются с мужской работой. Женщины с детьми нужны. В отличии работать, у поляков не сильно хорошо получается размножаться на территории ЮК.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 978
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему