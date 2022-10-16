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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 жов, 2022 10:05
rjkz написав:
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
rjkz написав:
по Инглишу была протестирована как эдвенсл
Якось не співвідносяться факти. В Україна за такий рівень англ. точно норм платять.
Щоб добитися адвансл в Україні - треба постійно вчити і імпрувити (спілкування з носіями або рівня не меншого, читання, курси та репетитор). Сам зараз на В1 вже три роки - але з невеликим прогресом.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 10:40
rjkz написав:
Одна горесть - папа в Украине.
А такая успешная история вырисовывалась
Я так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает?
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Ромасик
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Додано: Нед 16 жов, 2022 11:22
Ромасик написав: rjkz написав:
Одна горесть - папа в Украине.
А такая успешная история вырисовывалась
Я так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает?
є позитивний приклад - й тут же набігли - не може бути, щось тут не те та інше.
що за люди?
ніт щоб порадіти за інших...
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Shaman
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Додано: Нед 16 жов, 2022 11:57
Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.
Swot анализ не пляшет
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Ромасик
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Додано: Нед 16 жов, 2022 12:30
Ромасик написав:Shaman
а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.
Swot анализ не пляшет
война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.
некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))
соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко
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Shaman
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Додано: Нед 16 жов, 2022 12:41
Shaman написав: Ромасик написав:Shaman
а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.
Swot анализ не пляшет
война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.
некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))
соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко
Ну смотря, что их ждет когда они будут возвращаться. Если есть жилье в Киеве и прибыльная непыльная работенка - тогда имеет смысл. А для многих, все имущество которых помещается в обычный рюкзак - смысла особо нет.
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BIGor
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:09
BIGor написав: Shaman написав: Ромасик написав:Shaman
а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.
Swot анализ не пляшет
война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.
некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))
соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко
Ну смотря, что их ждет когда они будут возвращаться. Если есть жилье в Киеве и прибыльная непыльная работенка - тогда имеет смысл. А для многих, все имущество которых помещается в обычный рюкзак - смысла особо нет.
все проще - если есть жилье, куда вернутся - это основной критерий.
для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:19
Shaman написав:
для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...
Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:30
BIGor написав: Shaman написав:
для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...
Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком.
люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.
розповісте потім, як ваші успіхи
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:47
rjkz написав:
Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.
Реально, много нестиковок. Люди привикли понтоваться, прикрашають, а ви, як дитина, як кажуть- так і сприймаєте.
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