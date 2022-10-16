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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 166167168169>
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 10:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

  rjkz написав:по Инглишу была протестирована как эдвенсл

Якось не співвідносяться факти. В Україна за такий рівень англ. точно норм платять.
Щоб добитися адвансл в Україні - треба постійно вчити і імпрувити (спілкування з носіями або рівня не меншого, читання, курси та репетитор). Сам зараз на В1 вже три роки - але з невеликим прогресом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 10:40

  rjkz написав:Одна горесть - папа в Украине.

А такая успешная история вырисовывалась :)
Я так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:22

  Ромасик написав:
  rjkz написав:Одна горесть - папа в Украине.

А такая успешная история вырисовывалась :)
Я так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает?

є позитивний приклад - й тут же набігли - не може бути, щось тут не те та інше.
що за люди? :shock:

ніт щоб порадіти за інших...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:57

Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.
Swot анализ не пляшет
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:30

  Ромасик написав:Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.
Swot анализ не пляшет

война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.

некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))

соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:41

  Shaman написав:
  Ромасик написав:Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.
Swot анализ не пляшет

война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.

некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))

соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко ;)

Ну смотря, что их ждет когда они будут возвращаться. Если есть жилье в Киеве и прибыльная непыльная работенка - тогда имеет смысл. А для многих, все имущество которых помещается в обычный рюкзак - смысла особо нет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:09

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Ромасик написав:Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.
Swot анализ не пляшет

война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.

некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))

соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко ;)

Ну смотря, что их ждет когда они будут возвращаться. Если есть жилье в Киеве и прибыльная непыльная работенка - тогда имеет смысл. А для многих, все имущество которых помещается в обычный рюкзак - смысла особо нет.

все проще - если есть жилье, куда вернутся - это основной критерий.

для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...

Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:30

  BIGor написав:
  Shaman написав:для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...

Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком.

люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.

розповісте потім, як ваші успіхи ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:47

  rjkz написав:Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.

Реально, много нестиковок. Люди привикли понтоваться, прикрашають, а ви, як дитина, як кажуть- так і сприймаєте.
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