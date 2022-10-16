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#<1 ... 166167168169> Додано: Нед 16 жов, 2022 10:05 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане. Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

rjkz написав: по Инглишу была протестирована как эдвенсл по Инглишу была протестирована как эдвенсл

Якось не співвідносяться факти. В Україна за такий рівень англ. точно норм платять.

Щоб добитися адвансл в Україні - треба постійно вчити і імпрувити (спілкування з носіями або рівня не меншого, читання, курси та репетитор). Сам зараз на В1 вже три роки - але з невеликим прогресом. Якось не співвідносяться факти. В Україна за такий рівень англ. точно норм платять.Щоб добитися адвансл в Україні - треба постійно вчити і імпрувити (спілкування з носіями або рівня не меншого, читання, курси та репетитор). Сам зараз на В1 вже три роки - але з невеликим прогресом. BIGor

Повідомлень: 6697 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 10:40 rjkz написав: Одна горесть - папа в Украине. Одна горесть - папа в Украине.

А такая успешная история вырисовывалась

Я так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает? А такая успешная история вырисовываласьЯ так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает? Ромасик

Повідомлень: 5128 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1276 раз. Подякували: 754 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 11:22 Ромасик написав: rjkz написав: Одна горесть - папа в Украине. Одна горесть - папа в Украине.

А такая успешная история вырисовывалась

Я так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает? А такая успешная история вырисовываласьЯ так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает?

є позитивний приклад - й тут же набігли - не може бути, щось тут не те та інше.

що за люди?



ніт щоб порадіти за інших... є позитивний приклад - й тут же набігли - не може бути, щось тут не те та інше.що за люди?ніт щоб порадіти за інших... Shaman

Повідомлень: 2483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 763 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 11:57 Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.

Swot анализ не пляшет Ромасик

Повідомлень: 5128 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1276 раз. Подякували: 754 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 12:30 Ромасик написав: Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.

Swot анализ не пляшет а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.Swot анализ не пляшет

война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.



некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))



соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко Shaman

Повідомлень: 2483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 763 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 12:41 Shaman написав: Ромасик написав: Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.

Swot анализ не пляшет а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.Swot анализ не пляшет

война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.



некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))



соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко

Ну смотря, что их ждет когда они будут возвращаться. Если есть жилье в Киеве и прибыльная непыльная работенка - тогда имеет смысл. А для многих, все имущество которых помещается в обычный рюкзак - смысла особо нет. Ну смотря, что их ждет когда они будут возвращаться. Если есть жилье в Киеве и прибыльная непыльная работенка - тогда имеет смысл. А для многих, все имущество которых помещается в обычный рюкзак - смысла особо нет. BIGor

Повідомлень: 6697 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 13:09 BIGor написав: Shaman написав: Ромасик написав: Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.

Swot анализ не пляшет а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.Swot анализ не пляшет

война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.



некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))



соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко

Ну смотря, что их ждет когда они будут возвращаться. Если есть жилье в Киеве и прибыльная непыльная работенка - тогда имеет смысл. А для многих, все имущество которых помещается в обычный рюкзак - смысла особо нет. Ну смотря, что их ждет когда они будут возвращаться. Если есть жилье в Киеве и прибыльная непыльная работенка - тогда имеет смысл. А для многих, все имущество которых помещается в обычный рюкзак - смысла особо нет.

все проще - если есть жилье, куда вернутся - это основной критерий.



для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив... все проще - если есть жилье, куда вернутся - это основной критерий.для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив... Shaman

Повідомлень: 2483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 763 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 13:19 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив... для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...

Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком. Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком. BIGor

Повідомлень: 6697 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 13:30 BIGor написав: Shaman написав: для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив... для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...

Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком. Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком.

люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.



розповісте потім, як ваші успіхи люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.розповісте потім, як ваші успіхи Shaman

Повідомлень: 2483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 763 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 13:47 rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Реально, много нестиковок. Люди привикли понтоваться, прикрашають, а ви, як дитина, як кажуть- так і сприймаєте. Реально, много нестиковок. Люди привикли понтоваться, прикрашають, а ви, як дитина, як кажуть- так і сприймаєте. Wisznia2021 Повідомлень: 142 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 166167168169> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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