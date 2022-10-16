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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 жов, 2022 13:48
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...
Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком.
люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.
розповісте потім, як ваші успіхи
Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1.
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BIGor
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