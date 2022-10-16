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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 166167168169 Додано: Нед 16 жов, 2022 13:48 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив... для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...

Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком. Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком.

люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.



розповісте потім, як ваші успіхи люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.розповісте потім, як ваші успіхи

Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1. Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1. BIGor

Повідомлень: 6698 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 14:08 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком. Ну таким людям и в Украине будет сложно, необучаемые совсем, сразу вспоминаю "Азірова" с его украинским языком.

люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.



розповісте потім, як ваші успіхи люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.розповісте потім, як ваші успіхи

Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1. Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1.

працювати руками - вистачить



щось більш складне - недостатньо. кажете три роки вже підвищуєте рівень english? отож працювати руками - вистачитьщось більш складне - недостатньо. кажете три роки вже підвищуєте рівень english? отож Shaman

Повідомлень: 2485 З нами з: 29.09.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 765 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 14:15 Shaman написав: для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив... для многих оказалось реально проблема выучить язык страны пребывания - а без этого никаких перспектив...

Добавлю: вивчити до рівня с1, щоб отримати освіту( не обов'язково - вищу). Бо без освіти- зарплата 1500 євро/ місяць- перспектива не дуже. Бо не всі з виїхавших- айті та інженери. Добавлю: вивчити до рівня с1, щоб отримати освіту( не обов'язково - вищу). Бо без освіти- зарплата 1500 євро/ місяць- перспектива не дуже. Бо не всі з виїхавших- айті та інженери. Wisznia2021 Повідомлень: 143 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 14:32 Shaman написав: BIGor написав: Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1. Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1.

працювати руками - вистачить



щось більш складне - недостатньо. кажете три роки вже підвищуєте рівень english? отож працювати руками - вистачитьщось більш складне - недостатньо. кажете три роки вже підвищуєте рівень english? отож

В мене робота не руками працювать, тому вимушений знати англ.

Ну так одне діло вчить англійську в Україні - інше діло в середовищі UK або US, де ти вимушений весь час розмовляти на англ. А так два заняття в Україні в тиждень - дають тільки підтримку існуючого рівня. В мене робота не руками працювать, тому вимушений знати англ.Ну так одне діло вчить англійську в Україні - інше діло в середовищі UK або US, де ти вимушений весь час розмовляти на англ. А так два заняття в Україні в тиждень - дають тільки підтримку існуючого рівня. BIGor

Повідомлень: 6698 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 16:27 BIGor написав: rjkz написав: Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане. Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

rjkz написав: по Инглишу была протестирована как эдвенсл по Инглишу была протестирована как эдвенсл

Якось не співвідносяться факти. В Україна за такий рівень англ. точно норм платять.

Щоб добитися адвансл в Україні - треба постійно вчити і імпрувити (спілкування з носіями або рівня не меншого, читання, курси та репетитор). Сам зараз на В1 вже три роки - але з невеликим прогресом. Якось не співвідносяться факти. В Україна за такий рівень англ. точно норм платять.Щоб добитися адвансл в Україні - треба постійно вчити і імпрувити (спілкування з носіями або рівня не меншого, читання, курси та репетитор). Сам зараз на В1 вже три роки - але з невеликим прогресом.



У меня тоже протестирован эдвансд, но я не уверен в нем. И я семестр проучился на этом уровне тут. Тяжеловато было, но вроде справился.

В Украине я закончил интермидиэйт, хотя моя преподаватель из Канады говорила, что у меня аппер.

Я так понял, что в англоязычных странах не очень удивляются Инглишу в принципе, а вот граммар есть далеко не у всех. Ну вот и у нее и у меня с грамматикой все в порядке (хотя есть слабые места типа indirect speech и conditional closes, не на автомате, и в обшем-то часто плаваю, но оно не мешает. "Вас поймут", как говорила моя другая преподаватель). Курсы, которые у меня были в Украине, она прошла оценочный вступительный тест насквозь до конца.

В США нет преинтермидиэйт и аппер, просто интермидиэйт. И это очень посредственный уровень. Я на одни такие курсы попал, меня чего-то туда засунули, я там откровенно спал. Когда надо было написать что-то типа небольшого рассказа, постарался втиснуть туда все мои познания о временах, включая паст перфект и пэссив войс. Преподаватель сделала мне 3 исправления, я успещно оспорил 2 из них. После этого на те курсы не ходил.

Пошел на удаленке на курсы при Коламбия юниверсити. Это было круто. Жаль, что сил и времени хватилоо на осенний семестр. Хоть и на самый высокий левел. Весенний начал, но пришлось бросить - изменилась ситуация на работе, не тянул физически. У меня тоже протестирован эдвансд, но я не уверен в нем. И я семестр проучился на этом уровне тут. Тяжеловато было, но вроде справился.В Украине я закончил интермидиэйт, хотя моя преподаватель из Канады говорила, что у меня аппер.Я так понял, что в англоязычных странах не очень удивляются Инглишу в принципе, а вот граммар есть далеко не у всех. Ну вот и у нее и у меня с грамматикой все в порядке (хотя есть слабые места типа indirect speech и conditional closes, не на автомате, и в обшем-то часто плаваю, но оно не мешает. "Вас поймут", как говорила моя другая преподаватель). Курсы, которые у меня были в Украине, она прошла оценочный вступительный тест насквозь до конца.В США нет преинтермидиэйт и аппер, просто интермидиэйт. И это очень посредственный уровень. Я на одни такие курсы попал, меня чего-то туда засунули, я там откровенно спал. Когда надо было написать что-то типа небольшого рассказа, постарался втиснуть туда все мои познания о временах, включая паст перфект и пэссив войс. Преподаватель сделала мне 3 исправления, я успещно оспорил 2 из них. После этого на те курсы не ходил.Пошел на удаленке на курсы при Коламбия юниверсити. Это было круто. Жаль, что сил и времени хватилоо на осенний семестр. Хоть и на самый высокий левел. Весенний начал, но пришлось бросить - изменилась ситуация на работе, не тянул физически. rjkz

Повідомлень: 13784 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7202 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 16:31 Ромасик написав: rjkz написав: Одна горесть - папа в Украине. Одна горесть - папа в Украине.

А такая успешная история вырисовывалась

Я так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает? А такая успешная история вырисовываласьЯ так понимаю, это беженка 22 года? То есть условно говоря где-то живет на шару и подачек в общем-то на еду хватает?



Я же написал - селфэмплоймент. Музыкант. Преподает частным образом и играет в местном оркестре. Зарабатывает больше, чем в Украине.

40+. не 22.

Вроде как читать пора научиться. Я же написал - селфэмплоймент. Музыкант. Преподает частным образом и играет в местном оркестре. Зарабатывает больше, чем в Украине.40+. не 22.Вроде как читать пора научиться. rjkz

Повідомлень: 13784 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7202 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 16:37 Ромасик написав: Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.

Swot анализ не пляшет а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.Swot анализ не пляшет



А как надо было?

Папа дал погранцу на лапу и счастливая семья вместе?

Насколько я знаю, в первые недели после вторжения, после того, как отвез семью на польскую границу, возил с запада на восток гуманитарку, а обратно вез людей. Сейчас вроде в Киеве.

Откроется граница - скорей всего тоже выедет в ЮК. Тоже музыкант+звукорежиссер+преподаватель. А как надо было?Папа дал погранцу на лапу и счастливая семья вместе?Насколько я знаю, в первые недели после вторжения, после того, как отвез семью на польскую границу, возил с запада на восток гуманитарку, а обратно вез людей. Сейчас вроде в Киеве.Откроется граница - скорей всего тоже выедет в ЮК. Тоже музыкант+звукорежиссер+преподаватель. rjkz

Повідомлень: 13784 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7202 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 16:45 Shaman написав: Ромасик написав: Shaman а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.

Swot анализ не пляшет а где позитив? Все плюсы перечеркнуты последней строкой.Swot анализ не пляшет

война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.



некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))



соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко война закончится - папа тоже поедет на воссоединение с семьей.некоторые я тут вижу тоже жаловались-жаловались - а теперь оп - уже за границей )))соглашусь, что по статистике, большинство уехавших хочет вернуться - тем более хвала тем, кто смог остаться - это действительно не так легко



Волна беженцев из Украины докатилась и до НЙ.

Только в отличие от ЕС, тут не принято сидеть на пособиях.

И с поиском жилья никто особо не помогает, не говоря уж о шаровом.

В кои-то веки простую работу расхватали. Хорошая новость для ньюкамеров - самая доступная работа хоуматтендентами вакансий все еще много и вроде как подняли им до 20 долларов в час (это из вторых рук) зарплату.

Найти арендное жилье очень тяжело сейчас.

Еще и пощли росиянцы, бегущие от могилизации. Волна беженцев из Украины докатилась и до НЙ.Только в отличие от ЕС, тут не принято сидеть на пособиях.И с поиском жилья никто особо не помогает, не говоря уж о шаровом.В кои-то веки простую работу расхватали. Хорошая новость для ньюкамеров - самая доступная работа хоуматтендентами вакансий все еще много и вроде как подняли им до 20 долларов в час (это из вторых рук) зарплату.Найти арендное жилье очень тяжело сейчас.Еще и пощли росиянцы, бегущие от могилизации. rjkz

Повідомлень: 13784 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7202 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 жов, 2022 16:51 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Реально, много нестиковок. Люди привикли понтоваться, прикрашають, а ви, як дитина, як кажуть- так і сприймаєте. Реально, много нестиковок. Люди привикли понтоваться, прикрашають, а ви, як дитина, як кажуть- так і сприймаєте.



Я их хорошо знаю еще по Киеву. Довольно много лет. Когда они прилендились выслал им немного денег, потому что понимал, что эти 300 евро на неделю едва им хватит. Помогли волонтеры, помогли местные. Мне тоже помогали поначалу, когда видели, что я зеленый еще.

Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.

Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем? Я их хорошо знаю еще по Киеву. Довольно много лет. Когда они прилендились выслал им немного денег, потому что понимал, что эти 300 евро на неделю едва им хватит. Помогли волонтеры, помогли местные. Мне тоже помогали поначалу, когда видели, что я зеленый еще.Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем? rjkz

Повідомлень: 13784 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7202 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 166167168169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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