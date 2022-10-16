Shaman написав:
люди різні. просто це констатація факта. причини не розбираю.
розповісте потім, як ваші успіхи
Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:48
Ну свої рівні я знаю на старті, англійська В1, польська - А1.
Додано: Нед 16 жов, 2022 14:08
працювати руками - вистачить
щось більш складне - недостатньо. кажете три роки вже підвищуєте рівень english? отож
Додано: Нед 16 жов, 2022 14:15
Додано: Нед 16 жов, 2022 14:32
В мене робота не руками працювать, тому вимушений знати англ.
Ну так одне діло вчить англійську в Україні - інше діло в середовищі UK або US, де ти вимушений весь час розмовляти на англ. А так два заняття в Україні в тиждень - дають тільки підтримку існуючого рівня.
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:27
У меня тоже протестирован эдвансд, но я не уверен в нем. И я семестр проучился на этом уровне тут. Тяжеловато было, но вроде справился.
В Украине я закончил интермидиэйт, хотя моя преподаватель из Канады говорила, что у меня аппер.
Я так понял, что в англоязычных странах не очень удивляются Инглишу в принципе, а вот граммар есть далеко не у всех. Ну вот и у нее и у меня с грамматикой все в порядке (хотя есть слабые места типа indirect speech и conditional closes, не на автомате, и в обшем-то часто плаваю, но оно не мешает. "Вас поймут", как говорила моя другая преподаватель). Курсы, которые у меня были в Украине, она прошла оценочный вступительный тест насквозь до конца.
В США нет преинтермидиэйт и аппер, просто интермидиэйт. И это очень посредственный уровень. Я на одни такие курсы попал, меня чего-то туда засунули, я там откровенно спал. Когда надо было написать что-то типа небольшого рассказа, постарался втиснуть туда все мои познания о временах, включая паст перфект и пэссив войс. Преподаватель сделала мне 3 исправления, я успещно оспорил 2 из них. После этого на те курсы не ходил.
Пошел на удаленке на курсы при Коламбия юниверсити. Это было круто. Жаль, что сил и времени хватилоо на осенний семестр. Хоть и на самый высокий левел. Весенний начал, но пришлось бросить - изменилась ситуация на работе, не тянул физически.
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:31
Я же написал - селфэмплоймент. Музыкант. Преподает частным образом и играет в местном оркестре. Зарабатывает больше, чем в Украине.
40+. не 22.
Вроде как читать пора научиться.
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:37
А как надо было?
Папа дал погранцу на лапу и счастливая семья вместе?
Насколько я знаю, в первые недели после вторжения, после того, как отвез семью на польскую границу, возил с запада на восток гуманитарку, а обратно вез людей. Сейчас вроде в Киеве.
Откроется граница - скорей всего тоже выедет в ЮК. Тоже музыкант+звукорежиссер+преподаватель.
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:45
Волна беженцев из Украины докатилась и до НЙ.
Только в отличие от ЕС, тут не принято сидеть на пособиях.
И с поиском жилья никто особо не помогает, не говоря уж о шаровом.
В кои-то веки простую работу расхватали. Хорошая новость для ньюкамеров - самая доступная работа хоуматтендентами вакансий все еще много и вроде как подняли им до 20 долларов в час (это из вторых рук) зарплату.
Найти арендное жилье очень тяжело сейчас.
Еще и пощли росиянцы, бегущие от могилизации.
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:51
Я их хорошо знаю еще по Киеву. Довольно много лет. Когда они прилендились выслал им немного денег, потому что понимал, что эти 300 евро на неделю едва им хватит. Помогли волонтеры, помогли местные. Мне тоже помогали поначалу, когда видели, что я зеленый еще.
Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.
Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем?
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